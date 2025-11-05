Żyją w całkowitej ciemności, 111 tys. pająków utkało największą pajęczynę świata. Nowe fakty

Naukowcy znaleźli w jaskini siarkowej na granicy Grecji i Albanii największą pajęczynę świata, w której żyło ponad 111 tys. pająków. Szczegóły opisano w czasopiśmie Subterranean Biology. Sieć rozciąga się na powierzchni 106 metrów kwadratowych. – Gdybym miał opisać wszystkie emocje, które mnie ogarnęły (gdy zobaczyłem pajęczynę – red.), podkreśliłbym podziw, szacunek i wdzięczność. Trzeba tego doświadczyć, aby naprawdę zrozumieć, jakie to uczucie – skomentował prof. Istvan Urak z Uniwersytetu Sapienta w Rumunii.

Ekspert nie był jednak pierwszą osobą, którą zobaczył gigantyczną pajęczynę. Odkryli ją speleolodzy z Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego w 2022 roku podczas wyprawy do kanionu Vromoner. W 2024 r. jaskinię odwiedził zespół naukowców, którzy pobrali próbki z sieci, które Urak przeanalizował przed wyruszeniem na własną wyprawę do jaskini.

Gigantyczna pajęczyna w jaskini na granicy Grecji i Albanii. Naukowcy są pod wrażeniem

Analiza wykazała obecność dwóch gatunków pająków: kątnika domowego (Tegenaria domestica) oraz pająk Prinerigone Vagansa z rodziny osnuwikowatych. Podczas wizyty w jaskini naukowcy oszacowali, że pierwszych pająków żyje tam ok. 69 tys. osobników, a drugich ponad 42 tys. Analizy DNA przeprowadzone w ramach nowych badań potwierdziły również, że są to dominujące gatunki w kolonii.

Urak wyjaśniał, że „gatunki te nie były wcześniej znane z tego, że gromadzą się i współpracują w ten sposób”. Naukowcy spodziewali się, że kątniki domowe będą polować na pająki Prinerigone Vagansa, ale według badań brak światła w jaskini może im utrudniać widzenie. Dane dowodzą dodatkowo, że pająki z jaskini są genetycznie różne od swoich krewnych żyjących na zewnątrz, co sugeruje, że przystosowały się do otoczenia.

facebookCzytaj też:

Rzadki gatunek pająka ponownie odkryty po 40 latach. „Ekscytujące znalezisko”Czytaj też:

Naukowcy z zaskakującym odkryciem. Tego pająka nie znali