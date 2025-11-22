Ukraina i USA rozpoczną konsultacje ws. planu pokojowego. Odbędą się w Szwajcarii

Biuro Wołodymyra Zełenskiego poinformowało, że w skład delegacji wejdą czołowi przedstawiciele służb bezpieczeństwa, w tym szefowie wywiadu wojskowego i cywilnego oraz przedstawiciele MSZ. Przewodzić jej będzie szef biura prezydenta Andrij Jermak.

W oświadczeniu podkreślono, że „Ukraina nigdy nie będzie stała na przeszkodzie do osiągnięcia pokoju”, a jej przedstawiciele będą bronić „uprawnionych interesów Ukraińców oraz fundamentów europejskiego bezpieczeństwa”.

Informację o rozpoczęciu konsultacji potwierdził sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umerow, pisząc, że „w najbliższych dniach w Szwajcarii rozpoczynamy konsultacje między wysokimi rangą przedstawicielami Ukrainy i USA, dotyczące możliwych parametrów przyszłego porozumienia pokojowego”.

Dodał, że Ukraina wchodzi w proces „z jasnym zrozumieniem swoich interesów”, a rozmowy są „kolejnym etapem dialogu” trwającego w ostatnich dniach. Umerow podkreślił również, że „docenia zaangażowanie strony amerykańskiej i jej gotowość do rzeczowej dyskusji”.

Media opublikowały 28-punktowy plan ws. Ukrainy. Wiele punktów budzi zastrzeżenia

Tłem dla rozmów jest 28-punktowy plan pokojowy przedstawiony przez USA i wynegocjowany z Rosją. Przewiduje on m.in. rezygnację Ukrainy z aspiracji do NATO, ograniczenie liczebności armii do 600 tys. żołnierzy oraz przekazanie Rosji części terytorium w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

Według doniesień plan zaproponowany przez Waszyngton spotkał się z pozytywnym sygnałem ze strony Władimira Putina. Państwa europejskie zapowiedziały natomiast konsultacje i przygotowanie własnej odpowiedzi.

W przemówieniu do narodu Zełenski ocenił, że Ukraina stoi przed jednym z kluczowych momentów wojny. Stwierdził, że kraj może zostać zmuszony do wyboru „albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera”, a decyzja o dalszych krokach będzie należeć do władz w Kijowie.

