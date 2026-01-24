Niepokojące doniesienia z Czeczenii. Media: Kreml szykuje się na śmierć Kadyrowa

Od wielu miesięcy media informują o pogarszającym się stanie zdrowia Ramzana Kadyrowa. Początkowo Kadyrow tłumaczył swoje nagłe zniknięcia z przestrzeni publicznej zwykłymi przeziębieniami. W 2024 roku sytuacja stała się jednak dramatyczna. Kadyrow miał zostać wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, przeniesiono go z Moskwy do prywatnej kliniki „Ajmed” w Groznym – należącej do jego żony, Mediny Kadyrowej. Faktyczne zarządzanie krajem przejął wówczas Magomed Daudow, szef czeczeńskiego rządu, jednak na pierwszy plan wysunął się także 18-letni Adam Kadyrow, syn czeczeńskiego dyktatora.

Pod koniec grudnia Kadyrow, który cierpi na niewydolność nerek, ponowie trafił do szpitala w Moskwie.

Moskwa szuka następcy Kadyrowa. „Wszystko jest starannie ukrywane”

Z doniesień niezależnego rosyjskiego serwisu Ważnyje istorii, na które powołuje się Onet, wynika, że Kreml przygotowuje się już na śmierć czeczeńskiego przywódcy. I szuka jego możliwych następców. Sam Kadyrow jako następcę widział swojego syna, Adama, jednak ten niedawno został ciężko ranny w wypadku samochodowym i w krytycznym stanie trafił do szpitala. Na Kremlu miał się jednak pojawić scenariusz, w którym władzę w Czeczenii obejmuje Adam Delimchanow, obecnie deputowany do Dumy Państwowej, lub Magomed Daudow.

„Wszystko, co dzieje się obecnie w Czeczenii, jest starannie ukrywane, a zachodzą tam bardzo złożone procesy. Ludzie są poważnie zastraszani, nikt nie mówi o tym, co się dzieje. Miejscowym powiedziano, że »jeśli dojdzie do jakichkolwiek przecieków, to wymordowane zostaną całe rodziny, aż do siódmego pokolenia«” — informuje bliskie Kremowi źródło serwisu Ważnyje istorii.

Natomiast Kadyrow miał również rozważać plan awaryjny dla swojej rodziny na wypadek, gdyby zmiana władzy poszła nie po jego myśli. Źródła rosyjskiego serwisu twierdzą, że bez wiedzy Moskwy miał negocjować zabezpieczenie swoich krewnych i majątku z przedstawicielami krajów Bliskiego Wschodu, między innymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

