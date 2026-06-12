Wsparcie dla Ukrainy po rosyjskiej inwazji początkowo było jednym z niewielu tematów, które łączyły większość zachodnich społeczeństw i elit politycznych. Zdaniem ukraińskiego teologa i profesora Uniwersytetu Loyola Marymount w Los Angeles Kyryły Howoruna ten konsensus z czasem zaczął jednak pękać. W opublikowanym komentarzu ocenia on, że wojna została w wielu krajach wciągnięta w lokalne konflikty polityczne i ideologiczne.

Profesor określa ten proces mianem „agendyzacji”. Według niego oznacza to podporządkowanie tematu wojny w Ukrainie interesom konkretnych partii, środowisk i ruchów politycznych, które wykorzystują go do prowadzenia własnych sporów.

Jak Ukraina znalazła się w centrum amerykańskiej wojny kulturowej

Howorun jako jeden z głównych przykładów wskazuje Stany Zjednoczone. Jego zdaniem część republikanów zaczęła postrzegać wsparcie dla Ukrainy jako element politycznej agendy Partii Demokratycznej.

Autor twierdzi, że w środowisku MAGA utrwaliło się przekonanie, iż popieranie Kijowa oznacza jednocześnie wspieranie demokratów. W efekcie część amerykańskiej prawicy zaczęła dystansować się od pomocy Ukrainie, a sama wojna stała się kolejnym polem politycznego konfliktu. Jak podkreśla profesor Howorun, Ukraina została w ten sposób wciągnięta w wywołaną przez USA wojnę kulturową, choć sama walczy o przetrwanie w realnym konflikcie zbrojnym.

Ukraiński profesor: podobny proces widać dziś w Polsce

W dalszej części komentarza Howorun odnosi się do sytuacji w Polsce. Jego zdaniem również nad Wisłą wojna w Ukrainie staje się elementem wewnętrznych sporów politycznych. Autor zwraca uwagę na historyczne zaszłości między Polakami i Ukraińcami, które jego zdaniem ponownie zaczynają odgrywać rolę w debacie publicznej.

Profesor twierdzi, że Polska doświadcza dziś narastającej „wojny kulturowej”, a walka z Ukrainą na tle historycznym staje się jednym z głównych jej tematów. W jego opinii krytykowanie Ukrainy w czasie trwającej rosyjskiej agresji jest próbą przenoszenia lokalnych konfliktów politycznych na grunt międzynarodowy.

Kyryło Howorun: Polska traci reputację rozsądnego partnera

Najbardziej zdecydowane słowa Howorun kieruje pod adresem części polskiej klasy politycznej i opinii publicznej. Według niego Polska zaczyna tracić wizerunek przewidywalnego i rozsądnego partnera w oczach części zachodnich sojuszników. Autor przekonuje, że wielu obserwatorów na Zachodzie z zaskoczeniem patrzy na skalę sporów wokół Ukrainy w Polsce. Jego zdaniem świadczy to o problemach z właściwym ustalaniem priorytetów w sytuacji, gdy za wschodnią granicą nadal trwa pełnoskalowa wojna.

Na zakończenie ukraiński teolog podkreśla, że wykorzystywanie tragedii wojny do bieżących celów politycznych jest błędem. Howorun ocenia, że takie działania mogą przynosić krótkotrwałe korzyści polityczne, ale ostatecznie prowadzą do osłabienia wiarygodności tych, którzy je podejmują.

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