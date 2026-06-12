Zaskakujący wątek wizyty Budanowa w Polsce. Ujawniono nieoficjalne spotkanie

Relacje polsko-ukraińskie są ostatnio wyjątkowo napięte. Wszystko za sprawą kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o upamiętnieniu Bohaterów UPA.

– Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną. Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki i każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA – podkreślił Donald Tusk.

Z kolei Karol Nawrocki zasugerował, że Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego, który został mu przyznany przez Andrzeja Dudę.

Kyryło Budanow w Polsce. „Przełomu nie było”

Aby załagodzić sytuację, do Polski przyjechał przedstawiciel ukraińskich władz – Kyryło Budanow. Spotkania z polskimi ministrami oraz koordynatorami służb specjalnych miały jednak nie przynieść żadnego przełomu ani efektów, których oczekiwała strona ukraińska.

– Tym razem nie wystarczą jakieś małe zakulisowe gesty. Nie ugniemy się. Strona polska oczekuje, że Ukraińcy rozwiążą problem, który sami stworzyli i Polska nie ma zamiaru im w tym pomagać – powiedział dziennikarzom polityk z koalicji rządzącej.

– Trzeba było zażądać i wyrazić oczekiwanie odwrotu. Piłka jest po stronie ukraińskiej. To też przekazałem Kyryłowi Budanowowi. To strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt. My zareagowaliśmy twardo – dodawał w rozmowie z RMF FM Marcin Przydacz.

Czarzasty o spotkaniu Kwaśniewskiego z Budanowem

Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że podczas wizyty w Polsce szef Biura Prezydenta Ukrainy spotkał się również z Aleksandrem Kwaśniewskim.

— W Polsce był Kyryło Budanow, najbliższy człowiek Wołodymyra Zełenskiego, aby rozmawiać o kryzysie w relacjach między naszymi krajami. Miał on spotkania w Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera, w MSZ i tu w Sejmie, gdzie się widzieliśmy. Ale spotkał się też z Aleksandrem Kwaśniewskim, by posłuchać o jego perspektywie — relacjonował marszałek Sejmu.

— Aleksander Kwaśniewski jako najlepiej oceniany prezydent w historii Polski był kluczową postacią w procesie wchodzenia Polski, ale i innych krajów regionu, do Unii Europejskiej. Były prezydent wciąż odgrywa ważną rolę i działa dla Polski – dodał.

W ten sposób polityk Lewicy argumentował wniosek o nadanie Aleksandrowi Kwaśniewskiemu Europejskiego Orderu Zasługi.

Czytaj też:

Największy polski dostawca amunicji dla Ukrainy przerywa milczenie: Dezinformacja zmusza nas do mówieniaCzytaj też:

Zwrot ws. orderu dla Zełenskiego? Nowe wieści z Pałacu Prezydenckiego