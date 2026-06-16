Trump spotkał się z Zełenskim. Tak ocenił atmosferę towarzyszącą rozmowie

We Francji – w miejscowości Évian-les-Bains – odbył się 52. szczyt grupy G7 (chodzi o siedem państw z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami na świecie).

We wtorek (16 czerwca), na sali w kompleksie hotelowym Evian Resort, Wołodymyr Zełenski usiadł obok Donalda Trumpa. Przedstawiciel Kijowa i Waszyngtonu przeprowadzili na marginesie wydarzenia dwustronną rozmowę, której tematem był oczywiście konflikt zbrojny, zapoczątkowany w 2022 roku przez Moskwę.

G7. Trump rozmawiał z Zełenskim. Niebawem dojdzie do ich kolejnego spotkania

Po spotkaniu Trump zabrał głos. Pytany o atmosferę przez dziennikarzy ocenił, że rozmowa była „bardzo dobra”. Wskazał, że Rosja „powinna zawrzeć porozumienie” ws. wojny. – Stracili ogromną liczbę ludzi – podobnie, jak Ukraina. W zeszłym miesiącu obie strony straciły łącznie 35 tys. żołnierzy (to dane miesięczne). Średnio było to 25 tys. osób – głównie żołnierzy, młodych, wspaniałych ludzi. To, co się tam dzieje, jest szaleństwem – podkreślił przywódca państwa w Ameryce Północnej (cytat za dziennikiem „The Guardian”).

– Odbyliśmy rozmowę [z Zełenskim – red.] i… zobaczymy. W niedzielę rozmawiałem z prezydentem [Władimirem – red.] Putinem – przypomniał Trump. Przyznał, że dyktator i Zełenski pałają do siebie „dużą niechęcią”.

Prezydent USA zapowiedział, że dzisiaj (we wtorek – 16 czerwca) raz jeszcze spotka się z ukraińskim politykiem.

Przywódca USA pozytywnie ocenił rozmowę. Głos zabrał też prezydent Ukrainy

Do rozmowy z Trumpem odniósł się także Zełenski. „To ważne, by zawsze koordynować stanowiska” – napisał na platformie X.

Natomiast w rozmowie z dziennikarzami poinformował, że Kijów stara się obecnie m.in. o pociski przeciwlotnicze dla żołnierzy. Przywódca USA ponoć wyraził chęć pomocy – Amerykanie mieliby dostarczyć je na Wschód Europy.

14 czerwca Trump rozmawiał przez telefon z Putinem i Zełenskim. Obaj politycy złożyli mu życzenia z okazji 80. urodzin, które obchodził tego dnia.

Powiedział w jej trakcie, że Rosja powinna zmierzać ku zakończeniu wojny.

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