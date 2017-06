Odmłodzić stawy

Na czym polega innowacyjność nowej metody?

Marek Krzemiński, prezes Orthos Clinic: Komórki macierzyste, które mogą się namnażać oraz przekształcać w inne wyspecjalizowane komórki organizmu, od wielu lat wykorzystuje się w medycynie do odbudowania lub zastąpienia uszkodzonych komórek. My pozyskujemy je z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta. Sekretem sukcesu jest jednak takie ich wyseparowanie, aby uzyskać jak najwięcej nieuszkodzonych, pojedynczych komórek. Nasza propozycja to użycie mało inwazyjnego, bezpiecznego urządzenia Body Jet Evo®, od kilku lat stosowanego w medycynie estetycznej. Dzięki zintegrowaniu z Body Jet Evo® systemu Q-graft®, który separuje komórki bez wirówek i innych, powodujących niszczenie metod, powstaje jeden z nielicznych na świecie zamkniętych systemów do poboru i separacji komórek macierzystych. Mówiąc najprościej: uzyskujemy dużą liczbę nieuszkodzonych i żywych komórek macierzystych, co zapewni lepsze ich przyjęcie się i dłuższą żywotność. To oznacza dla pacjenta wydłużenie czasu sprawności własnych stawów.

Dla kogo jest ta metoda?

MK: Stosujemy ją zarówno w medycynie estetycznej, jak i ortopedii. Jeśli mówimy o ortopedii, to jest to rozwiązanie dla wszystkich pacjentów cierpiących na zwyrodnienia stawów w początkowej ich fazie, kiedy jeszcze jest zachowana chrząstka stawowa. Także w zapaleniach ścięgien i mięśni. To znakomite rozwiązanie dla osób uprawiających sport, aktywnych, które są szczególnie narażone na zmiany przeciążeniowe. Zabieg może o wiele lat odroczyć konieczność założenia protezy.

Jak czują się pierwsi pacjenci, którzy skorzystali z zabiegu?

MK: Pierwszy to mężczyzna czterdziestolatek kochający jazdę na nartach, z bolesnymi zwyrodnieniami w stawie kolanowym. Drugi to 70-letni dżudoka, który cierpiał na duże zmiany w stawach barkowych i kolanowych. Na ostateczne efekty zabiegu poczekamy jeszcze kilka tygodni, ale pacjenci już czują ulgę, bo znacznie zmniejszyły się dolegliwości bólowe. W najbliższym czasie ich chrząstka stawowa powinna się odbudować.

Skąd pomysł, by w klinice, która zajmuje się głównie medycyną estetyczną, robić zabiegi ortopedyczne?

Małgorzata Pilecka, właścicielka kliniki Perfect Medica: Nasza klinika zajmuje się głównie chirurgią plastyczną. Oznacza to, że dysponujemy bazą szpitalną, wysokiej jakości warunkami do przeprowadzania operacji chirurgicznych. Jesteśmy obecni na rynku od 18 lat i konsekwentnie staramy się otwierać na nowe możliwości i poszerzać ofertę nie tylko o kolejne zabiegi, ale też całe obszary – i jednym z nich jest właśnie ortopedia. Wsłuchujemy się w potrzeby pacjentów, sugestie lekarzy i śledzimy najnowsze technologie i dostosowujemy ofertę.

Ile kosztuje zabieg ortopedyczny wykonany nową metodą?

MP: Zabieg regeneracyjny stawów przy użyciu komórek macierzystych to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. MK: Nie jest to mała kwota, ale warto przekalkulować sobie kilka rzeczy. Po pierwsze to małoinwazyjna metoda – pacjent tego samego dnia może wrócić do domu. I co, moim zdaniem, najważniejsze i o czym już wspomniałem, dzięki zabiegowi może odroczyć konieczność założenia protezy, a nawet temu zapobiec.

Jakie jeszcze zabiegi oferuje pacjentom Perfect Medica?

MP: Naszym głównym obszarem działania jest chirurgia plastyczna twarzy, piersi, brzucha. Staramy się jednak sukcesywnie poszerzać ofertę medycyny estetycznej. Pragnę podkreślić, że umiar jest dla nas kluczowy. Można u nas także wykonać zabiegi ginekologii estetycznej oraz chirurgii ogólnej żylaki czy przepukliny. Od lat wykonujemy zabiegi okulistyczne zeza u dzieci i dorosłych. Staramy się śledzić trendy, ale też podążać za potrzebami i oczekiwaniami pacjentów. Włączenie do ofert zabiegów z dziedziny ortopedii jest również tego efektem.

Rozmawiała Katarzyna Białek