Szpital to ludzie

Katarzyna Białek: Tysiące hospitalizowanych osób rocznie i kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym. Także z naciskiem na profilaktykę. Nie bez powodu Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza znalazł się wśród najlepszych szpitali w rankingu „Wprost”. Co składa się na ten sukces?

Dariusz Sawka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa onkologicznego: Szpital w Brzozowie utworzono w 1938 r., a pierwszym zalążkiem onkologii było stworzenie Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Brzozowie w roku 1977. W 1993 r. powstał Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny z oddziałami Chemioterapii, Radioterapii i Chirurgii Onkologicznej. Twórcą onkologii był ówczesny dyrektor – Zbigniew Kubas, który wykazał się wielką intuicją i wizjonerstwem. Dynamiczny rozwój ośrodka nastąpił w ostatnich 10 latach, w których powstały nowe oddziały onkologiczne, a sam ośrodek stał się pełnoprofilowym szpitalem onkologicznym. Ten etap rozwoju związany jest z obecnym dyrektorem szpitala – Antonim Kolbuchem, który od lat gwarantuje stabilność funkcjonowania szpitala i jego systematyczne unowocześnianie.

Józef Oberc, ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej: Onkologia to szczególna dziedzina medycyny. Spotykamy się na co dzień z ciężko chorymi ludźmi, którzy walczą o zdrowie, ale często i życie. Leczenie nie jest łatwe. Jest bardzo obciążające, wymaga wysokiej jakości, na którą trzeba długo i ciężko pracować. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że chirurgia brzozowska ma długie i dobre tradycje oraz znakomitych specjalistów. W Oddziale Chirurgii Onkologicznej, którym kieruję od 1989 r., pracuje razem ze mną ośmiu chirurgów onkologów, chirurg ogólny i gastroenterolog. Stanowimy zespół marzeń, który jest gotowy do pracy o każdej porze dnia i nocy. Rozumiemy się doskonale i świetnie się uzupełniamy. Szpital to nie tylko zaplecze, sprzęt, choć to oczywiście jest niezwykle ważne, ale przede wszystkim ludzie. DS: Zgadzam się z tym w pełni. Dobra atmosfera pracy gwarantuje bezproblemową współpracę wszystkich jednostek szpitala, a w konsekwencji przekłada się na kompetentną obsługę pacjenta. Staramy się też, aby leczenie odbywało się, jeżeli jest to możliwe, w trybie ambulatoryjnym i jednodniowym. Dla pacjentów zorganizowaliśmy w szpitalu hotelik, w którym chorzy nieodpłatnie mogą przebywać.

Na Oddziale Chirurgii Onkologicznej wykonujecie ok. 1700 operacji rocznie. Co operujecie najczęściej?

JO: To głównie operacje związane z nowotworami układu pokarmowego. Składają się na to między innymi resekcje jelita grubego i odbytnicy, operacje onkologiczne żołądka. Jako jeden z niewielu ośrodków na Podkarpaciu wykonujemy operacje onkologiczne trzustki oraz resekcje przerzutów do wątroby. Wykonujemy także operacje w raku tarczycy, nerek, oraz wiele operacji paliatywnych, poprawiających jakość życia – głównie dotyczy to nowotworów przewodu pokarmowego. Od 1996 r. wykonujemy operacje oszczędzające pierś w raku piersi. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie kompleksowa opieka i ścisła współpraca z innymi oddziałami – radiologią, radioterapią i chemioterapią, oraz patomorfologią. DS: Ośrodek onkologiczny leczy pacjentów z wszystkimi możliwymi chorobami nowotworowymi. Obecnie nowotwory piersi oraz nowotwory układu pokarmowego należą do jednych z najczęstszych, stąd szczególne podejście do tych schorzeń.

Co jest najtrudniejsze w kierowaniu takim szpitalem?

DS: Finanse. W ostatnich latach skutkiem wprowadzenia tzw. pakietu onkologicznego było zmniejszenie finansowania świadczeń, szczególnie radioterapii, ale również chemioterapii. Spadek przychodu to w naszym szpitalu ok. 9 mln zł, ta sama sytuacja dotyczy wszystkich ośrodków onkologicznych. Leczenie onkologiczne wiąże się niestety z wysokimi kosztami, jest konieczność wymiany aparatury medycznej, jej unowocześnienia, zakupu urządzeń w celu wykonywania nowych procedur medycznych. Na pewno finansowanie NFZ na to nie wystarczy. Dlatego szpital od lat uczestniczy w konkursach na doposażenie w ramach narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Rozmawiała Katarzyna Białek