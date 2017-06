Klimatyzacja w budynkach zabytkowych

Zamość daje przykład

Zamość słynie z przepięknego manierystyczno-barokowego ratusza z charakterystycznymi, wachlarzowymi schodami. Obecnie w tym zabytkowym budynku znajduje się urząd miasta, w którym pracuje kilkudziesięciu urzędników i których każdego dnia odwiedza kilkaset mieszkańców Zamościa i okolic. Zamojski ratusz został odrestaurowany w latach 2005–2007 m.in. dzięki funduszom Unii Europejskiej, choć zamontowanie w nim instalacji klimatyzacyjnej było możliwe dopiero w 2016 roku. Przeszkodą były oczywiście surowe przepisy konserwatorskie zabraniające montowania na zewnątrz zabytkowego budynku i na jego dachu jakichkolwiek urządzeń klimatyzacyjnych. Jednak władze miasta poradziły sobie z tym problemem – wybrały innowacyjny system klimatyzacji, który nie wymagał instalacji zewnętrznego agregatu. Urządzenia systemu zostały zamontowane wewnątrz budynku (na klatce schodowej oficyny), a wyrzut ciepłego powietrza odbywa się przez specjalne kanały kominowe. Takie rozwiązanie zaproponowała firma Daikin – producent zaawansowanych technologicznie systemów klimatyzacyjnych.

Klimatyzacyjny przełom

Przykład ratusza w Zamościu pokazuje, że zainstalowanie klimatyzacji np. w bankach, sklepach czy restauracjach mieszczących się w zabytkowych kamienicach jest możliwe i to z pełną aprobatą miejskiego konserwatora zabytków. Firma Daikin ma w swojej ofercie system VRV IV-i, który jest obecnie najbardziej elastycznym i zintegrowanym rozwiązaniem klimatyzacyjnym na polskim rynku, przeznaczonym do wykorzystania w dowolnych śródmiejskich lokalizacjach. Urządzenia Daikin wyróżnia niezwykle cicha praca oraz łatwość „wtopienia się” w zabytkowe otoczenie, dzięki czemu są one w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Dodatkową zaletą tego systemu jest duża elastyczność prowadzenia instalacji.

Więcej zalet

System VRV IV-i to wyjątkowe rozwiązanie przeznaczone do instalacji w miejscach, w których ma być całkowicie niewidoczne. Urządzenia montuje się w całości wewnątrz budynku, a na elewacji widoczne są tylko niewielkie kratki wentylacyjne. Z kolei kompaktowy i łatwy do ukrycia moduł sprężarki można zainstalować na poziomie podłogi, np. na zapleczu sklepu, w magazynie, w pomieszczeniu technicznym lub w kuchni, a sekcję wymiennika ciepła umieścić w przestrzeni stropu podwieszonego. W praktyce oznacza to, że system klimatyzacji będzie całkowicie niewidoczny, a oprócz tego nie zajmie cennej powierzchni handlowej. Dodatkową zaletą jest lekka konstrukcja urządzenia – do jego instalacji potrzebne są tylko dwie osoby, a uchylny panel modułu sprężarki umożliwia łatwy dostęp do serwisowania i obsługi. Zoptymalizowany kształt zapewnia również lepszy przepływ powietrza i większe ciśnienie statyczne, co prowadzi do uzyskania wyższej efektywności w porównaniu ze standardowymi jednostkami zewnętrznymi instalowanych wewnątrz budynków.

Ekonomiczne rozwiązanie

Urządzenia Daikin VRV IV-i są instalowane wewnątrz budynku, nie ma więc potrzeby stosowania kosztownych zewnętrznych izolacji dźwiękochłonnych i nie trzeba korzystać z dźwigu podczas montażu. Decydując się na takie rozwiązanie można również szybciej rozpocząć działalność komercyjną, ponieważ uzyskanie pozwolenia na budowę staje się dużo prostsze. Nie bez znaczenia jest także fakt, że system VRV IV-i pozwala na zdobycie dodatkowych punktów w certyfikacji BREEAM – dla efektywnych energetycznie budynków komercyjnych.