Wdzięczenie się do emigrantów

Przyznaję, że nigdy nie udało mi się pojąć sensu polskiej polityki wobec brexitu. Owszem, rozsądne było to, iż nasze państwo nie stanęło obok Francji, konsekwentnie starającej się upokorzyć Anglików w toku brexitowych pertraktacji. I choć stanowisko polskie nie odegrało istotniejszej roli w kształtowaniu unijnej polityki, to w każdym razie pozostawiło pewien cień sympatii w Londynie, widoczny nawet w tonie angielskich mediów. Ale ilekroć dochodziło do punktów kluczowych negocjacji, to zawsze dowiadywaliśmy się, iż tak prezydent Duda, jak i premier Morawiecki, stawia jako pierwszy postulat jedną i te samą kwestię.