Dziki łączą ludzi

Planem wystrzelania dzików w ramach walki z wirusem ASF władza uruchomiła to, co przez dziesięciolecia nie udawało się działaczom ekologicznym – zbiorową potrzebę ratowania zwierząt. Stał się jeszcze jeden cud – myśliwi mówią to samo, co ekolodzy.

Najłatwiej w miejsce własnego zdjęcia profilowego na portalu społecznościowym wstawić zdjęcie warchlaczka, dlatego to najpowszechniejsza forma protestu. Śliczne zdjęcie dzika gotowe do wstawienia udostępnił znany popularyzator wiedzy o zwierzętach Adam Wajrak, a chętnych jest wielu. Akcja obrony dzików nie kończy się na zdjęciach. W sieci krążą dwie petycje w sprawie wstrzymania odstrzału. Jedna do ministra środowiska Henryka Kowalczyka, druga do premiera Morawieckiego. Ta ostatnia, oprócz żądania wstrzymania masakry, zawiera też postulat odwołania ministrów środowiska i rolnictwa, odpowiedzialnych za decyzję o masowym odstrzale dzików. Pod petycjami podpisało się prawie 400 tys. osób. Zróbcie coś! – Profilowe foty i petycje nie wystarczą – mówią ekologiczni aktywiści i zachęcają do realnego udziału w demonstracjach i blokadach polowań. W obronie dzików stanęli naukowcy i eksperci od środowiska przyrodniczego.