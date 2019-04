Czas na piękną fryzurę

Czas pochować zimowe czapki i grube rękawiczki – akcesoria, które miały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Bo zimą oprócz tego, że częściej mamy infekcje, pogarsza się kondycja naszej skóry, włosów i paznokci. Wiatr, mróz i smog wysuszają i podrażniają skórę. A jeśli dodatkowo w ramach postanowień noworocznych wpadliśmy na pomysł, by przejść na jedną z restrykcyjnych diet, stan naszych włosów i paznokci może być na wiosnę opłakany.

Wiosenna fryzura

Częste zmiany temperatur powodują, że po zimie włosy potrzebują regeneracji. Przede wszystkim trzeba je nawilżyć, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się przetłuszczone. Kolejne problemy to utrata blasku, łamliwość, podrażnienie skóry głowy. Na rynku nie brakuje przeznaczonych do włosów specyfików o działaniu regeneracyjnym, profesjonalne zabiegi można wykonać u fryzjera. Trzeba jednak pamiętać, że włosy potrzebują także odbudowy od wewnątrz. Trzeba więc nieco zmodyfikować swój sposób żywienia, a wiosna jest idealnym do tego momentem.

Groźne niedobory

Często osłabienie kondycji włosów, skóry i paznokci wynika z niedoborów składników odżywczych. To powszechny efekt uboczny restrykcyjnych, głodówkowych, eliminacyjnych diet. Jeśli podczas odchudzania zaczynają wypadać nam włosy, a paznokcie stają się kruche i łamliwe, to sygnał, że robimy coś nie tak. Najprawdopodobniej doszło do niedoboru cynku, biotyny (witamina B7), żelaza oraz kilku ważnych przeciwutleniaczy. Żywiąc się głównie niskokalorycznymi warzywami i owocami, możemy doprowadzić również do niedoboru białka, które jest budulcem włosów, paznokci i komórek skóry. Wiele kobiet właśnie o tym zapomina, przechodząc na dietę redukcyjną. Włosy mogą wówczas zacząć wychodzić garściami, a paznokcie stać się słabe i łamliwe. Cynk odgrywa ważną rolę w procesie wzrostu i naprawy struktury włosów. Pomaga również w regulacji pracy gruczołów łojowych wokół mieszków włosowych. Witamina A pomaga gruczołom skóry wytwarzać tłustą substancję zwaną sebum, która nawilża skórę głowy i pomaga utrzymać włosy w dobrej kondycji. Z kolei żelazo umożliwia transportowanie tlenu do nawet najdrobniejszych naczyń krwionośnych na skórze głowy, co sprzyja porostowi włosów. Stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety, bogatej w świeże warzywa i owoce, a także produkty pełnoziarniste i ryby, powinno poprawić stan włosów. Efektu „wow!” nie należy się jednak spodziewać z dnia na dzień.

Piękne dłonie

Wiele osób zgodzi się z twierdzeniem, że dłonie są naszą wizytówką. Dobra wiadomość jest taka, że to, co służy naszym włosom i skórze, wpływa też pozytywnie na kondycję paznokci. Warto zwrócić również uwagę na krzem (zawierają go np. skrzyp polny, pokrzywa), miedź (suszone owoce, pestki dyni, orzechy), magnez (kakao, kasza gryczana, otręby owsiane) i wapń (nabiał, szprotki w całości, szpinak, biała fasola). Podstawowym budulcem paznokci jest białko o nazwie keratyna. Możemy kupić je w formie suplementu diety. To dzięki keratynie włosy są elastyczne, a płytka paznokcia grubsza i mniej podatna na złamania czy rozdwajanie.

Regeneracja na wiosnę

W diecie służącej regeneracji włosów i paznokci nie powinno zabraknąć odpowiedniej ilości wody – minimum 1,5 litra dziennie – która nawadnia cały organizm i chroni przed przesuszeniem. Jest też niezwykle ważna dla witamin z grupy B, które właśnie w wodzie się rozpuszczają i wraz z nią jest wydalany ich nadmiar. Nie możemy zapominać również o antyoksydantach (np. witamina E i C, ale też beta-karoten), które skutecznie walczą z wolnymi rodnikami, spowalniając proces starzenia się organizmu i redukując stres oksydacyjny. Pamiętajmy również o zdrowych kwasach tłuszczowych omega-3. Po raz kolejny okazuje się, że stosowanie zbilansowanej i zdrowej diety wyjdzie na zdrowie – i to od stóp do głów.

