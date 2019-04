Czas na markizy

Zasłony? Rolety? A może żaluzje? Nic z tych rzeczy. Jak pokazują badania, najlepszą ochroną przed nagrzewaniem pomieszczeń są markizy.

Czas na słońce

Właśnie rozpoczęła się ciepła pora roku w Polsce. Według meteorologów aż 80 proc. słonecznych dni w roku przypada u nas na okres między kwietniem a wrześniem. Początek wiosny to ostatni moment, aby zastanowić się nad efektywną regulacją dopływu światła do mieszkań, domów i biur. Choć słońce dobrze wpływa na nasze samopoczucie, w upalne dni może powodować wzrost temperatury we wnętrzu i być przyczyną dużego dyskomfortu. Rozwiązaniem są markizy nowej generacji, które nie pozbawiają nas dostępu do naturalnego światła, jednocześnie zmniejszając nagrzewanie się pomieszczeń. Markizy to nie żadna nowość. Zadaszenia z materiału chroniące przed słońcem stosowano już w starożytności. Na przykład podczas igrzysk rozgrywanych w upalne dni nad Koloseum rozpościerano materiał ochronny zwany velarium. Historia jest nauczycielką życia – powiedział Cyceron, rzymski mówca i polityk. Stare, wypróbowane rozwiązania sprawdzają się najlepiej.

W przypadku markiz potwierdzają to wyniki badań. Testy przeprowadzone przez firmę Fakro dowiodły, że markizy są do ośmiu razy skuteczniejsze niż powszechnie stosowane rolety wewnętrzne, bo pozwalają na obniżenie temperatury w pomieszczeniu nawet aż o 10℃. Skąd ten wynik? Wszystko za sprawą zastosowania najnowszych technologii do sprawdzonych rozwiązań. Główna zaleta markiz polega na tym, że odbijają ciepło słoneczne, zanim padnie na szyby. Dzięki takiemu rozwiązaniu energia cieplna jest emitowana na zewnątrz budynku. Inaczej jest w przypadku rolet wewnętrznych – światło przenika przez szybę i jest pochłaniane przez materiał. W rezultacie temperatura w pomieszczeniu znacznie wzrasta. Odpowiednia markiza to nie tylko sposób na uniknięcie dyskomfortu w upalne dni, lecz także czysta oszczędność. Obniżenie temperatury aż o 10℃ może oznaczać, że w letnie miesiące nie będziemy zmuszeni do korzystania z klimatyzacji. Zimą dzięki markizom możemy natomiast skutecznie ochronić pomieszczenie przed utratą ciepła. Zmniejszymy rachunki za prąd i ogrzewanie, zyskiem będzie też spadek emisji CO2 do środowiska.

Markizy – komfort i bezpieczeństwo

Markizy nie tylko chronią pomieszczenie przed nagrzaniem, ale też gwarantują równomierne rozproszenie światła. Takie rozwiązanie zapewnia oczom komfort i ustrzeże je przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych (np. refleksów światła). Zaciągnięte markizy w ciągu dnia uniemożliwiają obserwowanie tego, co się dzieje w domu, ale jednocześnie zapewniają widoczność z domu na zewnątrz. Dodatkowo, gdy okno jest otwarte, rozwinięta markiza chroni pomieszczenie przed owadami. W markizach są stosowane także inteligentne rozwiązania, znacząco ułatwiające życie. W niektórych modelach specjalne czujniki monitorują poziom nasłonecznienia i regulują stopień zasłonięcia okna. Kiedy jesteśmy w pracy, markizy same dostosują się do warunków pogodowych. To tylko kilka powodów, dla których warto rozważyć ich zakup. Dzięki markizom lato może być pełne słońca w przyjaznych temperaturach.