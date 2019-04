Optyka ery cyfrowej

System zaprojektowano z myślą o optykach, okulistach i właścicielach salonów optycznych. W jego skład wchodzi m.in. wyszukiwarka dysponująca bazą zawierającą ofertę 16 producentów szkieł okularowych. Po wprowadzeniu danych z recepty system analizuje ponad 3 mln kombinacji soczewek, po czym wyświetla informacje o dostępności poszukiwanych szkieł i ich cenie. Cała operacja trwa niecałą sekundę.

Soczewki prosto z chmury

Twórcy aplikacji postawili na rozwiązanie oparte na chmurze obliczeniowej. Większość obliczeń jest dokonywana przez serwery w chmurze, a nie komputer użytkownika, co pozwala zwielokrotnić szybkość działania. Marcin Dębski, Adrian Duraj i Radosław Żak, założyciele Glasson, przekonują, że takie rozwiązanie ma też inne zalety. Znika problem aktualizacji, ponieważ udostępniana klientom wersja programu zawsze jest aktualna. Chmura zapewnia też bezpieczeństwo zgromadzonych danych, które nie są narażone na zniszczenie w przypadku awarii sprzętu użytkownika. W skład aplikacji wchodzi zintegrowany z wyszukiwarką moduł gabinetu okulistycznego, zawierający kalendarz i rozbudowany schemat kolejnych etapów badania lekarskiego. Dane osobowe pacjenta, wywiad i zebrane podczas badania dane wraz z zalecaną korekcją, kolejno wprowadzane do systemu, są archiwizowane i przechowywane na kartach pacjentów. Co ważne, system jest zgodny z wymogami RODO i ustawy o ochronie danych medycznych. Moduł komunikacji SMS/e-mail umożliwia kontakt z klientem i informowanie go np. o tym, że okulary są gotowe. Istnieje też możliwość tworzenia i archiwizowania zleceń na okulary czy samodzielnego drukowania kopert.

Asystent zarządzania salonem

Glasson ma także ułatwić zarządzanie sprzedażą, stając się rodzajem osobistego asystenta. Dostępny w systemie moduł sprzedaży umożliwia nie tylko wystawianie, korektę czy wydruk faktur. Pozwala także na nadzorowanie magazynu produktów z możliwością planowania ich dostaw, inwentaryzacji czy przeprowadzenia remanentu. Rozbudowany dział statystyki pozwala generować raporty dzienne, raporty na temat sprzedaży, zleceń czy operacji kasowych.

Co więcej, jedna aplikacja umożliwia obsługę sieci salonów optycznych. Istnieje możliwość przelogowania się między salonami, dzielenia bazy klientów czy przesuwania towaru między magazynami. Założyciel konta głównego ma możliwość tworzenia indywidualnych kont dla pracowników, obserwowania ich aktywności czy decydowania o ich stopniu dostępu np. do informacji finansowych. – Tworząc Glasson, porwaliśmy się na coś z pozoru niemożliwego. Chcieliśmy wyposażyć każdego optyka nie tylko w aplikację, która błyskawicznie wyszukuje soczewki na poziomie dotychczas dostępnym jedynie ich producentowi, ale też w kompletny program do zarządzania salonem optycznym. I to się udało – przekonują twórcy. Na stronie firmy jest dostępna darmowa, siedmiodniowa wersja testowa.

www.glasson.pl

Olga Kowalska