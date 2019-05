Naturalne metody walki z migreną

Intensywny, pulsujący i rozpierający ból głowy (na ogół po jednej stronie za okiem), który uniemożliwia normalne funkcjonowanie, nudności i wymioty, światłowstręt – to charakterystyczne objawy migreny. Niektórzy chorzy doświadczają również tzw. aury. Jest zwiastunem ataku. Zazwyczaj są to zaburzenia wizualne, na przykład kolorowe światła, widzenie tunelowe, zygzakowate wzory, kropki. Może się też pojawić mrowienie i drętwienie.

Wyzwalacze

Naukowcy są zgodni, że za migrenowe bóle głowy odpowiadają czynniki genetyczne i środowiskowe, choć wciąż jeszcze nie udało się konkretnie ustalić, co dokładnie powoduje migrenę. Mogą to być zaburzenia poziomu neuroprzekaźników w mózgu, w tym serotoniny, która pomaga regulować ból w układzie nerwowym. U kobiet migrena może być też wynikiem zmian hormonalnych, np. w okresie menopauzy czy ciąży. Osoby zmagające się z migreną od lat doskonale wiedzą, na co powinny uważać, jednak czynników wyzwalających atak migreny jest wiele i u różnych ludzi mogą być odmienne. Jedni intensywnie reagują na zmiany pogody, niedobór lub nadmiar snu czy też silny stres. Do czynników wyzwalających migreny zalicza się również niektóre napoje i pokarmy, np. alkohol, czekoladę, kawę, produkty wysoko przetworzone czy obfitujące w sód (m.in. zawierające glutaminian sodu). Wiedząc, co może wyzwolić napad migrenowy, możemy zapobiegać atakom. Warto wykluczyć z diety przetworzone mięso (kiełbasy, boczek, hot-dogi), żywność ze wzmacniaczami smaku i sztucznie barwioną, niektóre sery (dojrzewające i pleśniowe), czerwone wino. Pomocne będzie też prowadzenie dziennika posiłków i notowanie ataków migreny.

Leczenie

Leczenie migreny najczęściej ma charakter doraźny. Chorzy radzą sobie, przyjmując niesteroidowe leki przeciwzapalne, dostępne bez recepty (np. ibuprofen). Niektórym pomagają preparaty z kofeiną, wzmacniającą działanie innych substancji leczniczych. Chorzy, którzy szukają pomocy u lekarza, mogą otrzymać receptę na leki – tryptany i preparaty z ergotaminą.

Sposobów na migrenę można szukać również w medycynie naturalnej. Jednym z najczęściej polecanych preparatów jest wyciąg z ziela złocienia maruna, który od wielu lat jest wykorzystywany jako środek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. Złocień maruna pomaga walczyć nie tylko z bólem głowy, ale też towarzyszącymi mu nudnościami czy światłowstrętem. Ważne, by po produkty lecznicze sięgnąć jak najszybciej, zamiast czekać, aż ból głowy sam przejdzie. Opóźnianie zażycia leku spowoduje jedynie, że migrenę będzie trudniej pokonać.

Alternatywne metody

Wiarygodną alternatywną terapią dla osób cierpiących m.in. na chroniczne bóle głowy jest akupresura. Badania pokazują, że również joga może łagodzić częstotliwość, czas trwania i natężenie migren. Niektórym osobom pomaga też wdychanie olejku lawendowego lub miętowego. Jak podaje National Institute of Health, u osób cierpiących na migrenę może występować zbyt niski poziom magnezu. Inne objawy jego niedoboru, które powinny wzbudzić niepokój, to: skurcze i drżenie mięśni, kołatanie serca, brak energii. Magnez można przyjmować w formie suplementu diety. Jego spore ilości znajdziemy np. w kaszy gryczanej, czekoladzie czy zielonych warzywach liściastych. Badanie opublikowane na łamach czasopisma „Neurology” wykazało, że wysokie dawki witaminy B2 (ryboflawiny) mogą pomóc w zapobieganiu migrenowym bólom głowy. Korzystne efekty – np. zmniejszenie częstości migren – pojawiły się po miesiącu przyjmowania dawki dziennej 400 mg (to znacznie więcej niż zalecana).

Złote rady

Niezależnie od tego, czy sięgniesz po leki, czy też zdecydujesz się na alternatywne metody walki z migreną, powinieneś zastosować kilka sprawdzonych sposobów łagodzenia objawów, które pomogą ci przetrwać ciężkie chwile. Znajdź ciemne i ciche pomieszczenie, w którym odetniesz się od dźwięków i światła. Połóż na czoło i oczy chłodny kompres. Kiedy nie cierpisz na migrenę, staraj się regularnie uprawiać sport i się wysypiać.

Czytaj także:

Co jest przydatne przy silnych bólach głowy