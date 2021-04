Boom na podwórka, bunt w Platformie, jak zarabiają patocelebryci. Nowy „Wprost”

– Po latach zamykania się w domach dorośli uświadomili sobie, jak cenne są dobre relacje z sąsiadami, a dzieci – gdy uczą się zdalnie – odkrywają uroki podwórkowych zabaw. O renesansie polskich podwórek pisze w okładkowym tekście Paulina Socha-Jakubowska.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Plan Odbudowy trzeba poprzeć”. Aleksander Kwaśniewski ocenia, że przedterminowe wybory najwcześniej mogą być za rok, że Andrzej Duda jest słabym prezydentem i że jako człowiek, który wiele zrobił dla Polski w Europie, uważa, że niszczenie Krajowego Planu Odbudowy byłoby złe dla nas i dla całej UE. Wywiad Joanny Miziołek.

„Bunt w Platformie”. Borys Budka traci kontrolę nad sytuacją w Platformie Obywatelskiej. W jego partii krąży formalny apel wzywający przewodniczącego do ustąpienia ze stanowiska. Więcej w tekście Joanny Miziołek i Dariusza Grzędzińskiego.

„Nie chcę być szczurem doświadczalnym”. Piotr Liroy-Marzec, raper, były poseł, przedsiębiorca i założyciel partii Skuteczni opowiada Agnieszce Szczepańskiej o swojej działalności oraz planach, a także podejrzeniach, że szczepionki nie działają.

„Zależy mi na grze, która znam”. Przeciwko Superlidze zaprotestowali kibice, dziennikarze, trenerzy, piłkarze i grupa posłów do Parlamentu Europejskiego, a wśród nich Tomasz Frankowski – słynny „Łowca bramek”. Wywiad Dariusza Grzędzińskiego.

„Szambo się rozlewa”. Patologiczne treści – narkomania, alkoholizm, poniżanie, wykorzystywanie seksualne – wyszły z zakamarków sieci i trafiają do mediów głównego nurtu, bo generują duże dochody – pisze Mateusz Zieliński.

„Dla mnie mężczyzna jest święty”. Nie jestem typem, który „bez faceta nie potrafi żyć”. Potrafię. Pytanie: czy chcę – mówi w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Monika Zamachowska.

„Tajemnicze okoliczności śmierci reporterki”. Śledczy pracują nad sprawą śmierci Ewy Żarskiej już rok, choć pierwszego dnia ogłoszono, że reporterka Polsat News popełniła samobójstwo. Tekst Marcina Dobskiego.

„Śmieciowe Eldorado”. Myślisz, że wyrzucona do żółtego kontenera plastikowa butelka pójdzie do recyklingu? Może i będziesz miał tyle szczęścia, ale odzyskiwanie odpadów w Polsce to nadal fikcja – pisze Bolesław Breczko.

„Rozpaczliwy krzyk Putina”. Wielu ludzi zadaje sobie dziś pytanie, kiedy Rosja rozpocznie wojnę. Jest w nim ukryta wiara w nadprzyrodzone moce Rosji i jej władcy. Tekst Jakuba Mielnika.

„Partyjny aparatczyk czy mistrzyni skoków na trampolinie”. Zbliżają się wybory w Niemczech. Zieloni wyprzedzają w sondażach CDU/CSU. A partia Angeli Merkel zamiast charyzmatycznego kandydata wystawiła na lidera bezbarwnego aparatczyka – pisze Jakub Mielnik.

„Kardiologia nie jest zieloną wyspą”. Za największą część „nadmiarowych zgonów” w czasie epidemii odpowiadają choroby serca. – Będzie gorzej – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Adam Witkowski i zastanawia się co zrobić, by Polacy rzadziej umierali na serce?

„W ministerstwie nie widać nastawienia medycznego”. Prof. Wojciech Maksymowicz wyjaśnia Katarzynie Pinkosz, na czym polegały prowadzone przez jego zespół badania, jak komórki macierzyste pomagają chorym, co trzeba zmienić w walce z pandemią.

„Koła nie wymyślił, ale stworzył Johna Wicka”. Felieton Roberta Ziębińskiego.

„Młoda Polska na Netfliksie”. Gdy kina świecą pustkami, nowe pokolenie polskich reżyserów wchodzi w filmowy świat na Netfliksie – teraz Jakub Piątek w „Prime Time’ie” i Piotr Domalewski w „Jak najdalej stąd”. Tekst Krzysztofa Kwiatkowskiego.

„Kronika nadchodzącej śmierci”. Ignacy Karpowicz zajął w polskiej literaturze taką pozycję, że każdy jego nowy utwór budzi zainteresowanie czytelników. Tytuł jego najnowszej powieści – „Cicho, cichutko”. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Niewidzialny pisarz”. Felieton Michała Witkowskiego