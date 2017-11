Nadzieja Platformy kontra wojownik PiS, a także walka o seks bez wstydu. Co w nowym „Wprost”?

– Paliłem zioło i się zaciągałem – mówi w nowym „Wprost” Rafał Trzaskowski. – Jeśli zostanę prezydentem, udzielę patronatu Paradzie Równości i w niej pójdę. Miejsce opozycji jest przy wszystkich mniejszościach – deklaruje kandydat PO na prezydenta Warszawy w rozmowie z Olgą Wasilewską i Marcinem Dzierżanowskim.

Z kolei Patryk Jaki na łamach „Wprost” twierdzi, że Rafał Trzaskowski legitymizuje wszystkie świństwa ratusza. W rozmowie z Joanną Miziołek wiceminister przyznał też, że Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem.

We „Wprost” także o tym, że coraz częściej dorośli Polacy dostrzegają swoje braki w edukacji seksualnej. – Dąży się do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, a z drugiej strony nie dba się o edukowanie seksualne. Zaczęłam porównywać sytuację w Polsce z tym, co dzieje się na Zachodzie – mówi w rozmowie z „Wprost” Anja Rubik i opowiada o akcji #sexedpl. Cały wywiad – w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.

Ponadto w numerze:

Anna Gielewska pisze o wszystkich wojnach Macierewicza . Minister obrony walczy o pozostanie w rządzie w swoim stylu. Otwierając kolejne fronty.



Pod auspicjami Jarosława Gowina pojawiła się nowa formacja Porozumienie. Jej twórca chciał pokazać niezależność, ale nawet nazwa ugrupowania powstała podobno w konsultacji z prezesem PiS. Tekst Elizy Olczyk.



Kraj znikających dzieci. Co roku kilkadziesięcioro dzieci traci życie z rąk swoich opiekunów. Tych śmierci mogłoby być mniej. Tekst Katarzyny Skrzydłowskiej-Kalukin



Wywiad z Filipem Chajzerem. – Ciekawość świata mam w DNA – mówi w rozmowie z Magdaleną Łyczko.



Firmy wzięły się do wielkiego odchudzania swoich produktów. Szkoda, że przy okazji odchudzają portfele swoich klientów. O wielkim gubieniu gramów pisze Szymon Krawiec.



Na twój etat przyjdzie komputer. Przez najbliższe niespełna 10 lat komputery tak się rozwiną, że będą zdolne do zastąpienia w pracy ponad połowy Polaków – przekonuje w swoim tekście Artur Grabek.



Berlusconi: Reaktywacja. Pogłoski o politycznej śmierci byłego premiera Włoch okazały się przesadzone. 81-letni skandalista nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tekst Jakuba Mielnika.



W co się bawić? Głupkowate zabawki, reklamowe gadżety, sztampowe filmy wirują w jednym tyglu, w którym trwa proces produkcji mamony. Czyli wychowywania nowych konsumentów – pisze Bartosz Czartoryski.



A w cyklu #35latWprost wspomnienie o tym, że w 1993 r. „Wprost” wystartował z rankingiem szkół wyższych, patrzył na ręce postkomunistom i wzywał do pojednania polsko-żydowskiego. „Wprost” rozmawiał z wybitnymi polskimi intelektualistami na fundamentalne tematy. Po latach te wypowiedzi nie straciły aktualności, bo mądrzy ludzie mądrze mówili. W nowym „Wprost” – fragmenty rozmów m.in. z prof. Leszkiem Kołakowskim i Czesławem Miłoszem.

