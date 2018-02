Premier Mateusz Morawiecki i jego zespół gospodarczy ministrów z tytułem Człowieka Roku 2017 tygodnika „Wprost”

– Rok temu tytuł trafił do polskiej reprezentacji w piłce nożnej, za grę zespołową i krzewienie ducha wspólnoty w narodzie, jakże potrzebnego. W tym roku tytuł również trafi do drużyny – z liderem na czele – mówił w laudacji na cześć laureatów redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Jacek Pochłopień. – Ubiegły rok był dla nich bardzo ważny, niektórym przyniósł wręcz fundamentalną zmianę. Zmianę, która jednocześnie wpłynęła na bieg losów naszego kraju. Mówię o politykach realizujących przedsięwzięcia mające wpływ na nasze życie i przesądzających, w którą stronę idzie nasz kraj, polska gospodarka oraz jak żyje się Polakom – dodawał Jacek Pochłopień podkreślając: „nagrody dla aktywnych polityków zawsze przyznajemy w pewnym stopniu awansem, bo jako dziennikarze obserwujemy i będziemy obserwować, co wynika z podejmowanych przez nich działań”.

Prezes PMPG Polskie Media SA Michał Lisiecki zaznaczył, że ważna jest drużyna. – Mówię o tym nie bez powodu, bo dzisiaj właśnie zostaną wyróżnione osoby, które potrafią pracować w drużynie. I ich lider – zaznaczył.

„Ta nagroda jest dla całej politycznej drużyny Zjednoczonej Prawicy”

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że „ta nagroda jest dla całej politycznej drużyny Zjednoczonej Prawicy”. – Bo nie da się oddzielić tematów społecznych od gospodarczych. I mam poczucie, że to nam się udało – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Staraliśmy się nie patrzeć na to, co wydawało się niemożliwe i kilka mitów obaliliśmy. M.in. mit niskiego wzrostu gospodarczego – zaznaczył premier.

Mateusz Morawiecki podziękował redakcji tygodnika „Wprost” za „wspomnienie wspólnoty działań w kontekście pana sołtysa Rytla”. – Też uważam, że walczymy o wspólny cel – mówił Morawiecki.

– Jeśli jest jedna rzecz, która wyróżnia kraje, które odniosły sukces od tych, które go nie odniosły, to jest to bardzo bliska współpraca pomiędzy światem biznesu i polityki. Zdrowa współpraca – podkreślił premier. – Zdrowa współpraca będzie miała miejsce, gdy dziennikarze będą odważnie patrzeć nam na ręce i wpływać na opinię publiczną, na której nam zależy. Z ogromną pokorą podchodzę do tego, co opinia publiczna o nas uważa – dodał.

Orła Wprost odebrał Łukasz Ossowski, sołtys wsi Rytel

Podczas uroczystej gali w hotelu Sheraton w Warszawie nagrodę specjalną – Orła Wprost – odebrał Łukasz Ossowski, sołtys wsi Rytel. – Gdy przyszedł czas próby, stanął na wysokości zadania, organizując pomoc. Stał się jednocześnie symbolem skutecznego działania liderów lokalnych i społeczności lokalnych, bez których wysiłku Polska nie byłaby w tym miejscu, w którym jest teraz – mówiło nagrodzonym redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Jacek Pochłopień.

Redakcja „Wprost” niejednokrotnie udowadniała, że jej werdyktów nie można (poza kilkoma wyjątkami) z góry przewidzieć. Tytułem tym dotychczas zostali uhonorowani (w kolejności chronologicznej): Leszek Balcerowicz, Hanna Suchocka, Aleksander Kwaśniewski, Jacek Kuroń, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska, Marian Krzaklewski, Jerzy Buzek (dwukrotnie – 1998 i 2009), Bronisław Geremek, Andrzej Olechowski, Leszek Miller (dwukrotnie – 2001 i 2002), Günter Verheugen, Jan Rokita, Wiktor Juszczenko, Jarosław Kaczyński (dwukrotnie, w latach 2005 i 2015), Zbigniew Ziobro, Leo Beenhakker, Donald Tusk (dwukrotnie – 2007 i 2011), Henryka Krzywonos-Strycharska i Justyna Kowalczyk (2010 r.), Bronisław Komorowski, Angela Merkel, Karolina i Tomasz Elbanowsc oraz Reprezentacja Polski w piłce nożnej.