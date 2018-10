Pawłowicz nie słucha kolegów ws. Twittera, a Tusk blokuje dziennikarzy

Krystyna Pawłowicz nie odpuszcza w swojej aktywności na Twitterze. Nie dość, że tweetów pani poseł pisze po kilka dziennie to jeszcze ostatnio w ostrych słowach wypowiedziała się na temat afery taśmowej. „Jeśli to co jest na porno-taśmie o Grzegorzu Schetynie i Rafale Trzaskowskim jest prawdą, to chociaż tej taśmy nie ma, to obaj powinni natychmiast odejść z polskiej polityki… Natychmiast, jeszcze dziś wieczór!” – napisała 6 października Krystyna Pawłowicz. W PiS po tym wpisie znowu zagrzmiało. I politycy zaczęli się skarżyć, że przecież prosili posłankę, by przestała korzystać z Twittera.

Niektórych polityków komunikator zaczyna wyraźnie irytować. Jak choćby Donalda Tuska, który zaczął banować dziennikarzy na Twitterze. Kilka dni temu dał „bana” dziennikarzowi Rzeczpospolitej Michałowi Szułdrzyńskiemu. Jednak decyzja okazał się zbyt pochopna i Donald Tusk postanowił odblokować dziennikarza. Oprócz Michała Szułdrzyńskiego został też zablokowany Rafał Ziemkiewicz, publicysta „Do Rzeczy” oraz dziennikarka „Gazety Wyborczej” Justyna Suchecka.

