Nawrocki mógł wygrać pierwszą turę? Sztabowiec przyznaje: Kawalerka zaszkodziła

– My konsekwentnie pokazujemy, że Nawrocki jest skrojony na trudne czasy. Z Trzaskowskim jest coś nie tak. Źle znosi krytykę, co było widać w ostatniej debacie. Jakby miał być prezydentem w kryzysie, to sobie tego nie wyobrażam – stwierdził w programie „Mówiąc Wprost” Patryk Jaki, europoseł PiS i członek sztabu Karola Nawrockiego.

Jaki: Nie jesteśmy zakładnikami Mentzena Pytany o deklarację, którą podczas rozmowy na kanale YouTube Sławomira Mentzena podpisał Karol Nawrocki, Jaki stanowczo zaprzeczył, jakoby PiS było „zakładnikiem” lidera Konfederacji. Przyznał jednocześnie, że kwestie, które w deklaracji zawarł polityk Nowej Nadziei, są bliskie Karolowi Nawrockiemu. – Chcemy przekonać jego i jego wyborców do naszej wizji dla Polski. Postulaty Mentzena, szczególnie te dotyczące suwerenności w polityce zagranicznej, są spójne z tym, co mówiliśmy przez lata – tłumaczył. Podkreślił, że dla PiS-u zobowiązania są ważne, a partia zawsze była postrzegana jako ta, która realizuje obietnice, nawet przez nieprzychylnych jej dziennikarzy. Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”. Oto fragment odcinka: Koalicja z Konfederacją? „Lepszy rząd z nimi niż żaden” Dziennikarka „Wprost” pytała sztabowca Nawrockiego, czy dobre relacje z Mentzenem to przygotowanie do koalicji z Konfederacją. Jaki przyznał, że samodzielne rządy PiS-u byłyby najlepsze, ale jeśli nie będzie to możliwe, współpraca z Konfederacją jest realną opcją. – Polska rozwijała się najszybciej w Europie za naszych rządów. Jeśli nie będzie większości, to lepszy rząd z Konfederacją niż żaden – stwierdził. Przytoczył również plotki o możliwym odejściu Szymona Hołowni z polityki, co – jego zdaniem – mogłoby przyspieszyć wybory parlamentarne, a zwycięstwo Nawrockiego stworzyłoby nową dynamikę polityczną. Czytaj też:

Trzaskowski i Nawrocki „grillowani” przez Mentzena? „Sytuacja była patowa”