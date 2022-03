Młoda Ukrainka zamordowana w Warszawie. Dramatyczna relacja

We wtorek po południu mieszkańcy bloku przy ul. Borsuczej na warszawskich Włochach zobaczyli na jednej z przeszklonych loggii ciało młodej kobiety. Natychmiast wezwali policję. Wcześniej w jej mieszkaniu miało dojść do awantury.

Morderstwo Ukrainki na Włochach

Do zabójstwa doszło w biały dzień. Z relacji sąsiadów zamordowanej dziewczyny, do których dotarł „Super Express”, wynika, że około 14 w mieszkaniu doszło do awantury. 21-latka miała pokłócić się z mężczyzną, po czym uciekła przed nim na balkon, skąd wzywała pomoc. Ta jednak nie nadeszła w porę. Reporter tabloidu przekazał, że dziewczynie zadano kilka ciosów nożem.

– Ludzie opowiadają, że ten człowiek dźgał kobietę nożem kilka razy, aż upadła. A on ją zostawił i zwiał – mówiła w rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” jedna z mieszkanek osiedla.

Do ataku doszło ok. godziny 14 na przeszklonej loggii, więc wszystko mogli widzieć sąsiedzi i przechodnie. Ciało 21-latki zauważono jednak dopiero ok. godziny 14:20. Wtedy też na miejsce wezwano policję.

Zabójca Ukrainki pozostaje na wolności. Według nieoficjalnych informacji „Super Expressu” może nim być 27-letni partner dziewczyny, również obywatel Ukrainy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

