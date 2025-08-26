O krok od tragedii w Warszawie. 42-latek usiłował wepchnąć kobietę pod skład metra

Policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego otrzymali zgłoszenie dotyczące incydentu, do którego doszło w godzinach porannych na stacji metra Młociny. Zgodnie z relacją zgłaszających, jeden z mężczyzn, który znajdował się na zatłoczonym peronie, próbował wepchnąć kobietę bezpośrednio pod nadjeżdżający skład. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Usiłował wepchnąć kobietę pod skład metra. Dramatyczne sceny w Warszawie

„Funkcjonariusze Komisariatu Policji Metra Warszawskiego natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia przystąpili do działań zmierzających do identyfikacji sprawcy oraz jego zatrzymania” – czytamy w komunikacie mundurowych. Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V i nagraniom z monitoringu szybko udało się ustalić wizerunek i personalia 42-letniego mężczyzny. Tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Metra Warszawskiego.

42-latek usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

W związku z tą sytuacją policja zaapelowała do osób, które korzystają z komunikacji miejskiej o zachowanie ostrożności podczas oczekiwania na peronach, a także natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji.

