Morawiecki i Kaczyński na spotkaniu z Zełenskim. Jest nagranie

We wtorek 15 marca premier Mateusz Morawiecki i wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński wraz z szefami rządów Czech i Słowenii Petrem Fialą i Janezem Jansą udali się pociągiem do Kijowa. Nagranie ze spotkania z prezydentem i premierem Ukrainy zostało opublikowane przez NEXTĘ kilkanaście minut przed godziną 22 czasu polskiego. – Wasza wizyta w Kijowie, w tym trudnym czasie, jest silnym dowodem wsparcia. Bardzo to doceniamy – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Więcej informacji wkrótce.