Wojna w Ukrainie. Rosjanie znów ostrzelali ukraińskie miasta. „Wróg uderza”

07:23 Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że kilkukrotnie zabiegał o rozmowy z Władimirem Putinem przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Przyznał, że rosyjskie deklaracje o gotowości do negocjacji zmieniły się już po inwazji.



Prezydent Ukrainy o negocjacjach z Władimirem Putinem. Wspomniał o zmianie nastawienia 07:13 Rosjanie kolejny raz zaatakowali ukraińskie miasta



Celem ataków rakietowych jest przede wszystkim infrastruktura krytyczna.



W czwartek późnym wieczorem szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow powiadomił o kolejnym ostrzale miasta. „Wróg uderza w regionalne centrum” –zaalarmował. W jego wyniku w niektórych dzielnicach były problemy z dostawami prądu.



Również centrum Zaporoża zostało w nocy zatakowane trzema pociskami S-300 - poinformował szef administracji wojskowej Zaporoża Ołeksandr Staruch. W wyniku ataku zniszczone zostały „obiekty infrastruktury”.



Także szef władz obwodu dniepropietrowskiego Walentin Rezniczenko poinformował, że Rosjanie przez całą noc ostrzeliwali miejscowości tego regionu. Jedna osoba została ranna.



To mapa alarmów przeciwlotniczych, które ogłoszono w nocy twitter.com 07:05 14 października to 233. dzień od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Zapraszamy do śledzenia w naszej relacji najnowszych informacji dotyczących wojny w Ukrainie.

Kolejny rosyjski atak na obwód lwowski. Stanowcze słowa StoltenbergaCzytaj też:

Białoruś nie da się wciągnąć w wojnę? „Łukaszenka będzie zwlekał do końca”