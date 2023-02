Przed Ukrainą „krytyczne” pół roku. Szef CIA nie pozostawia złudzeń

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) i były ambasador USA w Rosji wziął udział w debacie na spotkaniu dotyczącym polityki zagranicznej na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. – Myślę, że Putin stawia teraz na to, że uda mu się sprawić, by czas pracował dla niego”– powiedział William Burns, cytowany przez CBS News. – Wydaje nam się, że klucz będzie na polu bitwy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy – zaznaczył. W ostatnim czasie ukraińskie władze już kilkukrotnie ostrzegały, że Rosja szykuje się do wiosennej ofensywy.

Szef CIA zwrócił uwagę na doniesienia wywiadowcze, z których wynika, że Moskwa nie jest zainteresowana rozmowami pokojowymi, pomimo okazjonalnych doniesień, że jest inaczej. – Nie szacujemy, czy Putin poważnie myśli o negocjacjach, mimo wszystkiego, co czasami o tym słyszycie – dodał.

„Niepokojąca” współpraca Rosji i Iranu

Burns uznał za „szczególnie niepokojące” pogłębiające się więzi wojskowe między Rosją a Iranem, który dostarcza drony rosyjskiej armii do walki w Ukrainie i szkolił żołnierzy Putina. Burns Ostrzegł również, że wspierana przez Kreml Grupa Wagnera „rozszerza swoje wpływy” na wiele krajów w Afryce, w tym na Mali i Burkina Faso.

Szef CIA nawiązał też do swojej wizyty w Kijowie w zeszłym miesiącu, w czasie której spotykał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i jego doradcami. Ujawnił, że był w stolicy Ukrainy „przez około 30 godzin”, z czego co najmniej sześć spędził w schronach, bo w tym czasie siły rosyjskie przypuściły dwa ataki na ludność cywilną.

Xi Jinping obserwuje Putina

W czasie debaty nie zabrakło też wątków dotyczących Chin. Burns wskazał, że kraj ten pozostaje „największym wyzwaniem geopolitycznym”, przed którym stoją Stany Zjednoczone w nadchodzących dziesięcioleciach, nazywając konkurencję z Pekinem „wyjątkową w swojej skali”. Stwierdził, że Xi Jinping bacznie obserwuje doświadczenia Putina w Ukrainie i choć prawdopodobnie jest „zaniepokojony” słabymi wynikami wojskowymi Rosji, to jak dotąd pozostaje „zaangażowany” w partnerstwo, które oba kraje zadeklarowały w zeszłym roku.

Czytaj też:

Rosjanie szykują masowy atak na Ukrainę 24 lutego? Pojawia się inna dataCzytaj też:

Po co Putin mówi o obronie rosyjskiego pogranicza? Wskazano dwa cele