Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował, że nie przekaże ukraińskiej armii należących do RAF myśliwców. Decyzja podyktowana jest tym, że ukraińskie zdecydowały się na przeszkolenie swoich pilotów w obsłudze myśliwców F-16, których Wielka Brytania nie posiada.

Sunak, który w poniedziałek spotkał się w Londynie z Wołodymyrem Zełenskim, zadeklarował jednak, że Wielka Brytania pomoże w szkoleniu ukraińskich pilotów z obsługi dostarczanych przez kraje zachodnie myśliwców. Podkreślił, że pierwsze myśliwce trafią na Ukrainę już niebawem, ale dodał, że przekazanie takiego sprzętu nie jest łatwą sprawą

Dodatkowo premier Wielkiej Brytanii zapewnił, że jego kraj będzie blisko pracował z innymi sojusznikami, by jak najszybciej dostarczyć stronie ukraińskiej myśliwce F-16.

Brytyjskie dorny pojadą do Ukrainy

Zełenski nie wyjedzie jednak z Londynu z pustymi rękami. Rishi Sunak po spotkaniu z prezydentem Ukrainy poinformował, że Wielka Brytania przekaże ukraińskiej armii drony bezzałogowe. Doniesienia te szybko dotarły do Moskwy, a komentarza w sprawie udzielił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

– Wielka Brytania twierdzi, że jest głównym krajem, który dostarcza broń Ukrainie. Nie będzie to miało znaczącego wpływu na specjalną operację wojskową, ale doprowadzi do dalszych zniszczeń. To pogorszy tylko pozycję Ukrainy – powiedział Pieskow.

