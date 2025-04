Zełenski chce spotkania z Trumpem. W tle pogrzeb papieża

Głowa Ukrainy zapowiedziała, że w sobotę chciałaby porozmawiać z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Będzie ku temu okazja – pogrzeb. Tego dnia odbędzie się pożegnanie Ojca Świętego, który zmarł niespodziewanie w trakcie drugiego dnia Świąt Wielkanocnych.

O swoich planach Zełenski opowiedział podczas briefingu prasowego w Kijowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele zagranicznych mediów.

Zełenski wyraził chęć rozmowy z Trumpem. – Tak, chciałbym, jestem gotowy. Zawsze jesteśmy gotowi spotkać się z naszymi partnerami z Ameryki – wskazał.

Watykan. Pogrzeb Franciszka. Głowa Stolicy Apostolskiej miała 88 lat

We wtorek nad ranem, po pierwszej kongregacji generalnej kardynałów, ogłoszono datę i godzinę pogrzebu Biskupa Rzymu.

Ceremonię pożegnalną poprowadzi dziekan Kolegium Kardynalskiego – kard. Giovanni Battista Re. Tłum zbierze się na placu świętego Piotra. Ciało papieża spocznie w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej (zgodnie z przedśmiertną decyzją Franciszka).

22 kwietnia – w kaplicy Domu Świętej Marty wystawiono otwartą trumnę. Papieżowi towarzyszyła Gwardia Szwajcarska. Pracownicy Watykanu, a także ich bliscy mogą przyjść tam i pomodlić się za Franciszka. W środę ciało Franciszka ma zostać przeniesione do bazyliki św. Piotra. Chodzi o to, by umożliwić pożegnanie papieża wiernym.

Kamerling zadba o organizację pogrzebu papieża

Samym pogrzebem zajmie się kamerling – kard. Kevin Farrell. To jeden z najbliższych współpracowników papieża.

Pontyfikat jezuity Jorge Mario Bergoglio, obywatela Argentyny, trwał ponad 12 lat. Był znacznie dłuższy niż jego poprzednika – Benedykta XVI (Josepha Aloisiusa Ratzingera). Papież z Niemiec obejmował najwyższą funkcję w kościelnej hierarchii blisko osiem lat.

