Kierwiński: Kaczyński nie raz w tej i poprzedniej kadencji okazał się zwykłym, regularnym oszustem

Wybory prezydenckie zgodnie z planem mają odbyć się 10 maja. Opozycja domaga się przesunięcia terminu głosowania, a PiS przekonuje, że bezpiecznym rozwiązaniem jest przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych. – Mam nadzieję, że tych wyborów po prostu nie będzie. Wybory w maju, kiedy spodziewany jest szczyt zachorowań, to kompletne szaleństwo – powiedział Marcin Kierwiński na antenie Radia Plus. Polityk odniósł się również do planowanych przez Zjednoczoną Prawicę zmian w konstytucji.

Marcin Kierwiński został zapytany, czy zagłosuje w wyborach prezydenckich czy zamierza je zbojkotować. – Będę się zastanawiał do ostatniej chwili (...). Małgorzata Kidawa-Błońska wzywała Polaków, do tego żeby zadbali o własne zdrowie. Gdzie tu jest logika, żeby zamknąć lasy, ale powiedzieć ludziom, żeby szli na wybory – powiedział polityk. – Trzeba mieć nie po kolei w głowie i nie trzymać elementarnej logiki jeżeli chodzi o ochronę Polaków przed zagrożeniem koronawirusem. Małgorzata Kidawa Błońska mówi Polakom jasno, że zawiesza kampanię wyborczą i apeluje o zostanie w domach – kontynuował Marcin Kierwiński. „Zwykłym, regularnym oszustem" Polityk Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jego formacja nie bierze pod uwagę zmiany konstytucji we współpracy ze Zjednoczoną Prawicą. – Dziś nie jest to możliwe. Mamy w Polsce konstytucję i możemy tylko stosować opisane w niej metody. Nie będzie naszej zgody na zmianę konstytucji razem z Jarosławem Kaczyńskim. Bo Jarosław Kaczyński nie raz w tej i poprzedniej kadencji okazał się zwykłym, regularnym oszustem jeżeli chodzi o przestrzeganie konstytucji – stwierdził Marcin Kierwiński. Czytaj także:

