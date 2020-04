Hołownia o wyborach: Trzeba teraz mieć jaja, żeby pójść i wygrać z oszustem

– Nie możemy im dać sobie wyrwać uczciwych wyborów, a jeżeli zrobią je nieuczciwe, to naszym zdaniem jest pójść i wygrać w tych nieuczciwych wyborach po to, żeby wprowadzić znowu uczciwy system. Jeżeli oni przejdą przez te nieuczciwe wybory i to zabetonują, to zrobią tu dyktaturę, być może dyktaturę wojskową i przez parę lat nie będziemy mieli nic do powiedzenia – stwierdził Szymon Hołownia. - To walka o wolność, również tych, którzy dzisiaj popierają partię rządzącą, a którzy może za jakiś czas będą chcieli zmienić zdanie. To walka o wolność nas wszystkich – dodał kandydat na prezydenta.

Zdaniem publicysty znajdujemy się obecnie w momencie historycznym. - W takim momencie, o którym będziemy opowiadać naszym dzieciom i wnukom. Że 30 lat polskiej demokracji doprowadziło nas do tego, że ona się tak zepsuła. Widzimy to dzisiaj w tych propozycjach ustawodawczych, działaniach ministrach Sasina. On i Jarosław Kaczyński to będą emblematy, o których dzieci będą się uczyły na lekcjach WOS-u, historii, do czego może doprowadzić spsiała demokracja, wyerodowana demokracja, demokracja która po prostu zbutwiała od środka – tłumaczył Hołownia.

„Niech sobie fałszują te wybory. My ich przykryjemy czapkami”

– My teraz musimy demokrację odbudować i to możemy zrobić tylko z wami. Niech sobie fałszują te wybory. My ich przykryjemy czapkami. Tyle głosów oddamy na tego, na którego uważamy, że powinny zostać oddane, że oni nie zdążą fałszować, dosypywać, że oni się w tym nie połapią, że im się ręce pogubią w tym wszystkim i wzrok, w tych ich kłamstwach, obłudzie i oszustwach. To trzeba zrobić. Trzeba ich przykryć czapkami. Bo nas jest więcej. Jeżeli kilka milionów obywateli RP wyrazi swoją wolę i wystąpi, oni będą bezbronni, oni nie będą w stanie tego ogarnąć, a jeżeli wystąpi 10 mln, 15 mln, połowa polskich wyborców? Przecież jesteśmy w stanie zrobić wszytko, tylko musimy się zmobilizować– apelował kandydat. - – Trzeba teraz mieć jaja, żeby pójść i wygrać z oszustem, a później pokazać oszustowi, jak powinno robić się politykę, demokrację w Polsce. Proste jak drut, ale to trzeba zrobić – dodał Szymon Hołownia.

