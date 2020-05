Kaczyński o Zjednoczonej Prawicy: Tarcia między nami nie są niczym nowym

Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim ukaże się w „Gazecie Polskiej” 13 maja, a portal niezalezna.pl już w weekend zaprezentował kilka fragmentów z rozmowy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że prezes PiS skomentował bieżące wydarzenia na scenie politycznej. – Jesteśmy bardzo szeroką formacją. Mamy swe skrzydło dość radykalne, ale mamy też drugie – umiarkowane, czy wręcz bardzo umiarkowane, którego przedstawicielem jest Jarosław Gowin. Tarcia między nami nie są, jak sądzę, niczym nowym – tak Kaczyński ocenił spory w Zjednoczonej Prawicy.

Możliwe spory w przyszłości

Prezes PiS dodał, że wspomniane tarcia miały już miejsce w przeszłości, chociażby w trakcie pracy nad reformą sądownictwa. Ocenił również, że wprawdzie formuła Zjednoczonej Prawicy bywa problematyczna, ale jest również źródłem sukcesu koalicji rządzącej. – Właśnie dzięki różnorodności spojrzeń, różnorodności opinii jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwa, a przez to sprawować władzę, kontynuować marsz podczas którego zmieniamy Polskę – powiedział.

Zdaniem Kaczyńskiego nie można wykluczyć kolejnych kryzysów wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Prezes PiS wyraził przy tym nadzieję, że politykom uda się je rozwiązać. – Rządy Zjednoczonej Prawicy realnie zmieniają Polskę na lepsze. Każda z frakcji tworzących naszą formację musi mieć to zawsze w tyle głowy – dodał.

„Ostatnia szansa na odzyskanie wpływów”

Rozmówca „Gazety Polskiej” ocenił także działania opozycji w kontekście wyborów prezydenckich. – Nawet gdybyśmy nie mieli problemów z COVID-19, to i tak jakoś starano by się destabilizować sytuację polityczną – ocenił Kaczyński dodając, że świadczy o tym język używany przez opozycję. – Język odwracania prawidłowego znaczenia pojęć. Nazywanie wszystkiego, co robimy łamaniem konstytucji, choć faktycznie jest dokładnie odwrotnie – wyjaśnił.

Prezes PiS wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem przedstawiciele opozycji zachowują się w taki sposób. Jego zdaniem „dla większości opozycji demokracja oznacza ich rządy” . – A jak decyzją wyborców tracą władzę, to nie ma demokracji. Wybory prezydenckie są bowiem dla tej ekipy ostatnią szansą na odzyskanie choćby części wpływów – dodał.

