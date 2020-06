Chcesz głosować korespondencyjnie na prezydenta? Oto, co musisz wiedzieć

Zasady przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku reguluje Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego z 2 czerwca 2020 roku. Jej wprowadzenie ma umożliwić przeprowadzenie wyborów mimo stanu epidemii koronawirusa.

W art. 2 ustawy zapisano, że „wyborca może głosować korespondencyjnie” . Na taką formę oddania wyborów może zdecydować się zarówno osoba mieszkająca w Polsce, jak i za granicą. Należy jednak wcześniej poinformować o tym odpowiednie władze. W ustawie czytamy:

Kiedy trzeba poinformować, że chce się głosować korespondencyjnie?

Zamiar głosowania korespondencyjnego:

w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów; za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów

Terminy te nie obowiązują osób, które rozpoczęły podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w powyższych przepisach. Taka osoba może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów.

Jak poinformować władze, że chcemy głosować korespondencyjnie?

W ustawie czytamy, że zgłoszenie można wykonać "ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji".

Zgłoszenie osoby z Polski musi zawierać

nazwisko i imię (imiona),

imię ojca,

datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL wyborcy,

numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Można także zadeklarować, że osobiście odbierze się pakiet wyborczy.

Głosowanie korespondencyjne za granicą - zasady

W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej. Pakiet zostanie dostarczony na wskazany adres, można też odebrać go osobiście.

Z czego składa się pakiet wyborczy?

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

koperta zwrotna;

karta do głosowania;

koperta na kartę do głosowania;

instrukcja głosowania korespondencyjnego;

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

W przypadku głosowania w kraju na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszczone zostanie oznaczenie „przesyłka wyborcza”. Na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się ponadto imię i nazwisko oraz adres wyborcy.

Co zrobić po wypełnieniu karty do głosowania?

Jak czytamy w ustawie, wyborca głosujący korespondencyjnie, po wypełnieniu karty do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu. W przypadku głosowania w kraju na kopercie zwrotnej umieszcza się adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, a za granicą – adres właściwego konsula. Wyborca:

w przypadku głosowania w kraju – najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów wrzuca kopertę zwrotną do znajdującej się na terenie gminy – w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy – nadawczej skrzynki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;

w przypadku głosowania za granicą – na własny koszt przesyła do właściwego konsula.

Wyborca może też najpóźniej drugiego dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy; w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.

Wyborca może również w godzinach głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

