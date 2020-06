Andrzej Duda jak Jacek Żalek o LGBT. „Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia”

– Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm – ocenił prezydent. – Bo jeżeli w szkołach przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, zrównoważony, to jest ideologia, nic innego – mówił prezydent.

– Jak silny jest ten trend, pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia; nazwał to po prostu ideologią – kontynuował Andrzej Duda, komentując spięcie Jacka Żalka z Katarzyną Kolendą-Zaleską na antenie TVN. – Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – zakończył prezydent.

Przypomnijmy, że w piątek poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek został wyrzucony przez Katarzynę Kolendę-Zaleską z programu „Fakty po faktach” na antenie TVN24. Polityk stwierdził, że „LGBT to nie są ludzie, to ideologia".

„Karta rodziny”

Andrzej Duda w środę podpisał „Kartę rodziny” . Karta została podzielona na kilka podpunktów: „Wsparcie finansowe dla rodzin” , „obrona instytucji małżeństwa” , „ochrona dzieci przed ideologią LGBT” , „wsparcie dla seniorów” , „pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci” , „bezpieczna rodzina” oraz „rynek pracy przyjazny rodzinie” . Prezydent w Wieluniu na konferencji prasowej mówił, że należy chronić dzieci przed „ideologią LGBT” . – A więc zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych. Prawo rodziców do decydowania, w jakim duchu chcą kształcić i wychowywać swoje dzieci – powiedział.

