Komorowski ma radę dla Trzaskowskiego. „Powinien zdystansować się od KO”

– Między wynikiem Andrzeja Dudy a Rafała Trzaskowskiego w II turze nie będzie wielkiej różnicy – stwierdził Bronisław Komorowski, który wystąpił w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News. Zdaniem byłego prezydenta to kandydat Koalicji Obywatelskiej ma większe pole do pozyskiwania nowych zwolenników. – Prezydent, ze względu na politykę PiS-u, którą prowadzi Jarosław Kaczyński, nie ma chętnych do sojuszu. Bliskie mu ideowo środowisko narodowców wyraźnie się dystansuje – dodał.

Komorowski został zapytany o to, dlaczego jego zdaniem prezydent Warszawy uzyskał 28 czerwca mniej głosów, niż on podczas wyborów w 2010 oraz 2015 roku. Zdaniem byłej głowy państwa Trzaskowski startował z niskiego poziomu, na którym w pewnym momencie znalazła się Małgorzata Kidawa-Błońska. – Przekroczył jednak poziom sondażowy Platformy Obywatelskiej. To jego duży sukces – ocenił.

Dystansowanie się

Rozmówca Bogdana Rymanowskiego ocenił także, że „ludzie źle reagują na akcentowanie przynależności partyjnej kandydata, zwłaszcza ci, którzy nie głosowali na kandydata pierwszego wyboru” . Zauważył, że podczas wieczoru wyborczego Dudy zabrakło Kaczyńskiego, ponieważ ten „źle się kojarzy” . Jego zdaniem Trzaskowski powinien „podejmować wszystkie gesty i działania, które powinny świadczyć, ze nie jest prezydentem partii” . – Powinien zdystansować się od KO. Musi pokazać, że jest lepszy od obecnej głowy państwa, który jest uwikłany w partię polityczną – oceniał.

