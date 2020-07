Duda zapowiada prezydencki projekt ustawy. „Im się należy”

Andrzej Duda na wiecu wyborczym w Niebylcu podsumował upływającą kadencję. – To było 5 lat nastawionych na polską rodzinę. Dziękuję za to, że mnie wspieracie – stwierdził polityk ubiegający się o reelekcję. – W najbliższym czasie, zaraz po wyborach prezydenckich, wniosę prezydencki projekt ustawy o centrum zdrowia seniora 75+, po to by seniorzy mieli kompleksową obsługę medyczną, bo taka nie tylko jest im potrzebna, ale jeszcze w dodatku im się należy. W końcu przepracowali całe życie i należy im się opieka adekwatna do ich wieku – powiedział prezydent, którego słowa cytuje 300polityka.pl.

„Tak jak trzyma się taternik na linie”

Andrzej Duda podczas spotkania z wyborcami mówił o rozwoju Polski, a także w tym kontekście nawiązał do pandemii koronawirusa. – Dzisiaj przede wszystkim potrzebujemy wyprowadzić z powrotem Polskę na drogę rozwoju. Przytrzymaliśmy Polskę mocno, tak jak trzyma się taternik na linie, kiedy coś się stanie. Udało nam się utrzymać na ścianie, nie spadliśmy. Może troszeczkę się obsunęliśmy przez koronawirusa, przez kryzys gospodarczy, ale nadal jesteśmy bardzo wysoko – diagnozował prezydent.

