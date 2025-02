Trzaskowski i Nawrocki na jednej imprezie. „Debaty nie będzie”

W poniedziałek i wtorek 3-4 marca w Mikołajkach odbędzie się X edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. Organizatorzy zaprosili pierwszą piątkę kandydatów w wyborach prezydenckich. Jak ustaliła PAP, na organizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich kongresie pojawią się i Rafał Trzaskowski, i Karol Nawrocki.

Pierwsze spotkanie Nawrockiego z Trzaskowskim? „Debaty nie będzie”

Europejski Kongres Samorządów reklamuje się jako „miejsce spotkań liderów samorządowych oraz elit regionalnych, a także przedstawicieli administracji centralnej, świata biznesu, kultury, nauki, NGO oraz mediów. Największe i najważniejsze wydarzenie z udziałem włodarzy europejskich regionów organizowane w Polsce”.

Wśród zaproszonych na imprezę kandydatów na prezydenta są: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Magdalena Biejat, Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia. Oficjalnie organizatorom swoją obecność potwierdziła jedynie kandydatka Lewicy.

W ramach spotkania nie jest planowana debata, ale pojedyncze wystąpienia kandydatów. – Każdy z nich na pół godziny dostanie scenę, będzie z nimi rozmawiał dziennikarz. Jeśli któryś z zaproszonych kandydatów będzie chciał się przysłuchiwać wypowiedzi innego, to będzie mógł, ale nie wiem, czy tak zajęci ludzie będą mieli na to czas – mów PAP dyrektor biura promocji Fundacji Instytut Studiów Wschodnich Paweł Piszczek.

Lokalni politycy potwierdzają. „Nie jest strachliwy, chętnie porozmawia”

Obecność dwóch sondażowych liderów PAP potwierdziła w swoich źródłach w PiS i KO. Nawrocki prosto z Mikołajek ma jechać na spotkanie z wyborcami w Ełku. Ta ostatnia wizyta już została ogłoszona w mediach społecznościowych. Jeden z posłów PiS, który organizuje wizytę Nawrockiego, zastanawia się w rozmowie z PAP, jak zaprezentuje się popierany przez partię kandydat podczas ewentualnego spotkania z prezydentem Warszawy na imprezie.

„To będzie ich pierwsze spotkanie, ciekawe jak wypadnie” – powiedział PAP. – Nawrocki nie jest strachliwy, chętnie z Trzaskowskim porozmawia. I nie będzie mu przeszkadzało, że Trzaskowski będzie wśród swoich kolegów – dodał lokalny polityk PiS z Mazur.

W rozmowie z PAP obecność kandydata KO na kongresie potwierdzili warmińsko-mazurscy politycy PO. – Rafał Trzaskowski to samorządowiec. To jest impreza, na której nie może go zabraknąć – powiedział jeden z polityków PO z Mazur.

