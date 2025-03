Rywal zaskoczył Trzaskowskiego. Pojawił się na jego spotkaniu z wyborcami

Na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Turku pojawił się jego rywal w wyborach prezydenckich, Krzysztof Stanowski. Prezydent Warszawy zachęcił wyborców do powitania go brawami. – Przyjechałem zapytać jego wyborców, w czym Rafał Trzaskowski jest lepszy ode mnie – tłumaczył szef Kanału Zero.

W czwartek Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Turku. Na jego wiecu, w ostatnim rzędzie pojawił się inny kandydat na prezydenta – Krzysztof Stanowski. Stanowski pojawił się na wiecu Trzaskowskiego. Został przywitany brawami – Mamy do czynienia z sytuacją w pewnym sensie precedensową, dlatego, że tak się składa, że mamy dwa w jednym, bo jest z nami Krzysztof Stanowski, kolejny kandydat na prezydenta – powiedział Trzaskowski, mając prawdopodobnie na myśli sytuację „bezprecedensową”. – To się rzadko zdarza, żeby było dwóch kandydatów w tym samym momencie. Wielkie brawa – dodał, wskazując na siedzącego na końcu sali szefa Kanału Zero. Nagranie tego momentu sam Stanowski zamieścił w swoim profilu w portalu X, dodając swoje hasło „Vamos Polska!”. twitter Krzysztof Stanowski został zapytany o powody swoje obecności na wiecu kandydata KO przez dziennikarkę Polsat News. – Przyjechałem zapytać jego wyborców, w czym Rafał Trzaskowski jest lepszy ode mnie – powiedział, dodając, że „chciał się dowiedzieć, co robi nie tak, że ma tak małe poparcie”, a kontrkandydat tak duże. Przypomnijmy, że Stanowski w ostatnich sondażach ma około 2 proc. głosów. – Na pewno Rafał Trzaskowski jest sprawnym mówcą i umie przedstawić absolutnie wszystkie poglądy, zależnie od sytuacji – dodał z ironią Stanowski. Szef Kanału Zero stwierdził, że planuje odwiedzić wiece wszystkich kandydatów. twitter Stanowski zaprasza kandydatów na wywiad. „Czterech już potwierdziło” Wizyta w Turku może mieć też związek, z zaproszeniem kandydatów na wywiady, o których Krzysztof Stanowski poinformował w środę. „5 kandydatów na prezydenta złożyło wymaganą liczbę podpisów, 4 jest już zarejestrowanych. Spośród tej piątki, czterech zadeklarowało przyjście na wywiad do Kanału Zero” – poinformował szef Kanału. Wywiady potwierdzili: Sławomir Mentzen – 26.03, 21:00

Artur Bartoszewicz – 27.03, 20:00

Grzegorz Braun – 03.04, 20:00

Karol Nawrocki – termin do ustalenia Odpowiedzi do środy nie udzielił jeszcze właśnie Rafał Trzaskowski. „Każdy kolejny kandydat, który zbierze wymaganą liczbę podpisów też zostanie zaproszony” – poinformował lider Kanału Zero. Sam Krzysztof Stanowski, który twierdzi, że w wyborach prezydenckich nie startuje na poważnie, ale chce wziąć udział w debacie i wyemitować swoje spoty wyborcze w TVP, wciąż nie zebrał wymaganej liczby 100 tysięcy podpisów. Ostatnio o pomoc w zebraniu podpisów przez Stanowskiego apelował inny kontrkandydat, Sławomir Mentzen z Konfederacji. Czytaj też:

