Od pilotki MiG-a do ekonomistki. Oto żony kandydatów na prezydenta

Tytuł pierwszej damy przypisuje się zazwyczaj żonie urzędującej głowy państwa. W przypadku kobiety piastującej urząd prezydenta, jej partner określany jest mianem „pierwszego dżentelmena”. Funkcja ta nie jest ściśle określona przez prawo – jej zakres zależy głównie od osobistych decyzji osoby pełniącej tę rolę. Często sprowadza się do zadań reprezentacyjnych, ale wiele pierwszych dam angażuje się aktywnie w działalność społeczną, charytatywną, edukacyjną czy kulturalną.

Po zwycięstwie wyborczym w 2015 roku, tytuł ten przypadł Agacie Kornhauser-Dudzie – żonie prezydenta Andrzeja Dudy. Funkcję tę pełniła również przez kolejną kadencję, rozpoczętą w 2020 roku.

Nowa pierwsza dama? Oto kobiety, które mogą przejąć tę rolę

W zestawieniu poniżej prezentujemy sylwetki potencjalnych przyszłych pierwszych dam – partnerek polityków, którzy wyróżniają się w obecnej kampanii prezydenckiej. Mowa o: Małgorzacie Trzaskowskiej (żona Rafała Trzaskowskiego – Koalicja Obywatelska), Marcie Nawrockiej (żona Karola Nawrockiego – popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość), Agnieszce Mentzen (żona Sławomira Mentzena – Konfederacja), Urszuli Brzezińskiej-Hołowni (żona Szymona Hołowni – Polska 2050) oraz Aleksandrze Gruziel (partnerka Grzegorza Brauna – Konfederacja Korony Polskiej).

Małgorzata Trzaskowska – ekonomistka i aktywistka społeczna

Małgorzata poznała przyszłego męża, mając zaledwie dziewiętnaście lat. Ich historia zaczęła się od przeczucia, że to właśnie on zostanie jej mężem. Ślub wzięli w 2002 roku i mają dwoje dzieci: córkę Aleksandrę i syna Stanisława. „Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił. Później przyjechałam do brata na zakończenie roku kolegium europejskiego na Natolinie. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się, zupełnie nie wiem skąd, myśl: „To będzie mój mąż”. Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia” – wspominała w rozmowie z Vogue Małgorzata Trzaskowska.

Trzaskowska z wykształcenia jest ekonomistką – studiowała na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracowała w stołecznym ratuszu, lecz po objęciu przez męża funkcji prezydenta Warszawy, zrezygnowała z posady. Podkreśla swoje śląskie pochodzenie i jednocześnie silny związek z Warszawą.

Otwarcie wyraża swoje przekonania – w 2020 roku poparła Strajk Kobiet oraz publicznie krytykowała powiązania Kościoła z polityką. Dzieci Trzaskowskich nie uczęszczają na religię, a syn nie przystąpił do komunii.

Ma siostrę bliźniaczkę i brata.

Marta Nawrocka – prawniczka i funkcjonariuszka KAS

Marta Nawrocka, 38-letnia prawniczka z dyplomem Uniwersytetu Gdańskiego, ma za sobą niemal dwie dekady pracy w Krajowej Administracji Skarbowej. Specjalizuje się w walce z nielegalnym hazardem oraz kontrolach przemysłu naftowego i spirytusowego. Wcześniej związana była z Służbą Celną. Jej codzienna praca bywa niebezpieczna – bierze udział w akcjach z użyciem broni i musi utrzymywać wysoką sprawność fizyczną.

W kampanii wyborczej aktywnie wspiera męża. Z początkiem lutego założyła konto na Instagramie i ogłosiła: „Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Na czas kampanii wyborczej zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol i Państwo możecie na mnie liczyć” – czytamy w opublikowanym poście.

Agnieszka Mentzen – konserwatywna i zdecydowana przeciwniczka PiS

Żona Sławomira Mentzena, Agnieszka, to kobieta o mocno sprecyzowanych poglądach. Choć nie mówi o sobie zbyt wiele publicznie, wiadomo, że politycznie jest jeszcze bardziej krytyczna wobec Prawa i Sprawiedliwości niż jej mąż. Sama nazywa siebie "konserwatywką". – Politycznie o tyle się różnimy, że ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie – mówił Sławomir Mentzen w wywiadzie dla Salonu24.

Żona polityka ma 37 lat, wychowuje troje dzieci i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. W 2018 roku próbowała swoich sił w wyborach do sejmiku wojewódzkiego, jednak nie zdobyła mandatu.

Urszula Brzezińska-Hołownia – pilotka myśliwca i żona marszałka Sejmu

Urszula jest jedną z nielicznych kobiet w Polsce pilotujących samoloty odrzutowe. Ukończyła słynną Szkołę Orląt w Dęblinie i pracuje w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Swojego męża — obecnego Marszałka Sejmu i kandydata w wyborach prezydenckich — poznała w 2014 roku w bazie w Mińsku Mazowieckim, podczas nagrań do programu „Mam Talent”.

„Nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów »Mam talent!«, żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Załatwiono wszystkie zgody, przygotowano nam lotnicze kombinezony, pozwolono wsiąść do MiG-a” — wspominał później na Facebooku Szymon Hołownia.

Para pobrała się w 2016 roku w Rzymie. Od początku kariery politycznej męża pozostaje w cieniu, ale zapowiada, że jako ewentualna Pierwsza Dama chce pozostać sobą i być głosem tych, którzy są niezauważani.

Aleksandra Gruziel – montażystka filmowa i żona Grzegorza Brauna

Aleksandra Gruziel jest niezwykle tajemniczą postacią. Zajmuje się montażem filmowym i pracowała przy produkcjach o charakterze patriotycznym, często reżyserowanych przez męża. Ślub z Grzegorzem Braunem wzięła w 2014 roku w formie rytu rzymskiego. Co ciekawe, obrządek zdarza się współcześnie bardzo rzadko. Msza jest bowiem sprawowana po łacinie, uroczystość trwa dłużej i jest bardziej podniosła niż klasyczne msze.

Para wychowuje troje dzieci, jednak szczegóły ich życia rodzinnego są chronione przed mediami.

