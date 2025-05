Stanowski ujawnił, co Senyszyn powiedziała o Mentzenie. „Jest kapitalna”

Krzysztof Stanowski po debacie prezydenckiej pojawił się w Kanale Zero, gdzie na gorąco podzielił się swoimi odczuciami i zdradził kulisy. – Joanna Senyszyn jest kapitalna. Znowu siedzieliśmy dzisiaj obok. W pewnym momencie Mentzen ma tę mowę końcową i mówi: „Drodzy państwo, odwiedziłem 340 powiatów”, a ona do mnie mówi: „I wszystko na nic. Ja nie odwiedziłam żadnego i też nie będę prezydentem” – wyznał Stanowski.

Debata prezydencka. Stanowski siedział obok Senyszyn. Ujawnił kulisy ws. Mentzena

Co dokładnie powiedział Sławomir Mentzen w wypowiedzi swobodnej na koniec debaty? – W tej kampanii odwiedziłem już około 340 miejscowości. Do wyborów odwiedzę wszystkie polskie powiaty, w każdym przeprowadzę spotkanie. Pobiłem rekord Andrzeja Dudy z roku 2015, co do liczby spotkań Dlaczego tyle wysiłku, czasu, pracy, energii wkładam w tę kampanię wyborczą? Dlatego że tak bardzo mi zależy na tym, żeby wreszcie, w końcu, po tylu latach w Polsce coś się zmieniło – zaczął polityk.

– Żeby wreszcie najważniejsze dla Polski i Polaków sprawy poszły do przodu. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale możemy się zgodzić, że dla wszystkich byłoby bardzo dobrze, gdyby wreszcie udało się rozbić duopol PiS-u i PO, żeby wreszcie udało się wysłać na emeryturę Tuska i Kaczyńskiego i żeby wreszcie w Polsce było inaczej. Uwierzcie, że to naprawdę jest możliwe. Dlatego 18 maja idźcie wszyscy na wybory, zagłosujcie za zmianą – kontynuował Mentzen.

Stanowski udzielił rady rywalowi przed debatą. „Ja mam cały plecak gadżetów”

Stanowski wspomniał, że miał też „bardzo dobre relacje z Markiem Wochem na początku kampanii”. – Potem po wywiadzie tutaj się na mnie obraził ewidentnie i był pewien dystans. Potem mu zaczęło przechodzić, dzisiaj znowu była pełna zgoda. Ja przed tą debatą mówię: „A dzisiaj bez klucza, tego do dokręcania śrubek?”, a on mówi: „No bez, dzisiaj nie można gadżetów”. Ja mówię: „Panie Marku, co pan, ja mam cały plecak, zaraz będę się wypakowywał, pan idzie po klucz”, a on mówi: „Tak, dobra, to idę” i zniknął i za chwilę wrócił z tym kluczem – relacjonował Stanowski.

Czytaj też:

Stanowski ostro rozpoczął debatę. Tak zwrócił się do Wysockiej-SchnepfCzytaj też:

Maciak uśmiechnął się po ripoście Stanowskiego. Mruknął pod nosem jedno słowo