Mieszkanie Nawrockiego na cele charytatywne. „Do wyborów akt będzie podpisany”

7 maja szef Instytutu Pamięci Narodowej, kilka dni po nagłośnieniu tak zwanej „afery mieszkaniowej” przez Onet, podkreślał, że „wykonywał całość umowy”, zawartej ze starszym mężczyzną, od którego odkupił nieruchomość i będzie robił to dalej. Lokal ma trafić na cele charytatywne – do „jednej z organizacji”, która będzie kontynuowała „misję” Nawrockiego. „W umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis” zapowiadał. Ma on zapewnić seniorowi możliwość korzystania z mieszkania aż do jego śmierci.

W środę, w studiu RMF FM, zagościł Marcin Horała – były wiceminister infrastruktury czy resortu funduszy i polityki regionalnej. – Trwają ustalenia – poinformował w kontekście decyzji Nawrockich ws. lokalu, który odkupili od 80-latka. Przyznał, że „nie każda fundacja charytatywna chce zarządzać kawalerką, zwłaszcza z prawem do zamieszkania”. Jednak „do wyborów niewątpliwie ten akt zostanie podpisany” – zapewnił. Zapowiedział, że poinformowana wówczas zostanie o tym opinia publiczna.

Mieszkanie Karola Nawrockiego. Marcin Horała o wybuchu afery: Może coś informacyjnie nie zagrało

Jeśli chodzi o samą aferę, polityk PiS-u stwierdził, że „być może coś informacyjnie nie zagrało ws. mieszkania Nawrockiego”. – Trochę pewnie zaskoczenie [sztabu kandydata Prawa i Sprawiedliwości – przyp. red.] polegało na tym, jak bardzo można wykręcić z czegoś pozytywnego zarzut – ocenił.

Bronił też szefa IPN-u. – Nie znam takiego przypadku – na przykład polityka Platformy Obywatelskiej – który by jakiejś osobie pomagał, utrzymywał, pokrywał koszty jej czynszu, a następnie – na podstawie dobrowolnej umowy z tą osobą – otrzymał mieszkanie, po czym się go zrzekł na cele charytatywne w taki sposób, żeby jeszcze zapewnić tej osobie dożywotne prawo zamieszkiwania w tym lokalu. Ale politycy PO zawsze wymyślą sobie jakiś nowy pomysł, żeby mówić, że „czegoś tam Nawrocki nie zrobił” – podsumował.

