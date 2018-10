Wyniki wyborów. Exit poll dla sejmików i miast wojewódzkich

Po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 w niedzielę poznaliśmy wstępne wyniki wyborów samorządowych. Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos na zlecenie TVP, TVN i Polsatu, w wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 32,2 proc. badanych. Na Koalicję Obywatelską (PO i Nowoczesna) głosowało 24,7 proc. respondentów, a na PSL – 16,6 proc. – Wygraliśmy po raz czwarty z wynikiem, który dobrze wróży, jeśli chodzi o przyszłość, a szczególnie o wybory parlamentarne – komentował po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Warszawa, Łódź i Lublin mają już prezydentów

Po I turze rozstrzygnęła się rywalizacja w części miast. Według exit poll w Warszawie zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1 proc. Jego główny konkurent – Patryk Jaki – zdobył 30,9 proc. Druga tura nie będzie potrzebna na pewno także w Łodzi. Tam na dotychczasową prezydent Hannę Zdanowską oddało głos 70,1 proc. badanych. Także w Poznaniu wyłoniono już prezydenta – kolejną kadencję rządził będzie Jacek Jaśkowiak, który zdobył poparcie 56,6 proc. wyborców. W Katowicach według exit poll zwyciężył w pierwszej turze Marcin Krupa, z wynikiem 51,1 proc. W Lublinie z wynikiem 59,7 proc. kolejną kadencję zapewnił sobie Krzysztof Żuk. Jeśli oficjalne wyniki pokryją się sondażem, także we Wrocławiu dojdzie do rozstrzygnięcia w pierwszej turze. Jacek Sutryk wg badania może liczyć na 50,1 proc.

Dogrywka w Krakowie i Gdańsku

W drugiej turze zmierzą się kandydaci na prezydenta Gdańska. Na Pomorzu z rywalizacji z wynikiem 25,3 proc. odpadł Jarosław Wałęsa. O prezydenturę powalczą Kacper Płażyński (32,3 proc. głosów) popierany przez PiS i dotychczasowy włodarz miasta Paweł Adamowicz.

Także w Krakowie pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia. Jacek Majchrowski zdobył 43,7 proc. i w dogrywce zmierzy się z Małgorzatą Wassermann (33,6 proc.).

Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

Na oficjalne wyniki wyborów przyjdzie nam trochę poczekać. – Nadal podtrzymujemy to nasze stanowisko, że ostateczne wyniki będą prawdopodobnie podane nie wcześniej niż na przełomie wtorku, środy. Wszystko wskazuje na to, że przy dużej frekwencji też będzie więcej czasu potrzebne do liczenia głosów. Może to być nawet czwartek – mówił na ostatniej niedzielnej konferencji PKW jej przewodniczący sędzia Wojciech Hermeliński.

Kiedy II tura?

W miejscowościach, gdzie żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, przeprowadzona zostanie II tura wyborów. Dogrywka między kandydatami na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Wyborcy będą wówczas wskazywać na jednego z dwóch polityków, którzy zdobyli największą liczbę głosów w pierwszej turze.

Sondaż exit poll. Co to jest?

Sondaż exit poll jest to badanie, które przeprowadzane jest przez agencje badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są tuż po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit polls podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media. Co naturalne, obowiązuje w nich pewien margines błędu, zazwyczaj rzędu kilku procent. Problem może występować zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych, gdy większy jest odsetek głosów nieważnych ze względu na błędnie wypełnione karty do głosowania. Pojawia się większe ryzyko sytuacji, w której osoba przepytana przez ankietera i uwzględniona w sondażu, w rzeczywistości oddała nieważny głos.