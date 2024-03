Wielkanocny spot Trzaskowskiego wywołał kontrowersje. „Będzie pokuta”

Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych krótki filmik, na którym składa świąteczne życzenia z okazji Wielkanocy. Nagranie zostało zrealizowane w kuchni. Widać na nim prezydenta Warszawy siedzącego przy stole, na którym stoi filiżanka. Obok polityka KO stoi jego żona Małgorzata, która wykonuje kuchenne czynności. Przez większość nagrania jest odwrócona plecami lub bokiem do kamery. W kadrze pojawia się również pies Bąbel ubrany w królicze uszy.

Wielkanoc 2024. Rafał Trzaskowski opublikował zadziwiający spot

– Drodzy państwo, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze – mówi Rafał Trzaskowski. – Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, no i rewelacyjnego Dyngusa – mówi w dalszej części klipu prezydent stolicy. – Aleś wymyślił – komentuje Małgorzata Trzaskowska. Po chwili dowiadujemy się, że kilka dni temu sąsiad z góry zalał kuchnię w mieszkaniu Trzaskowskich. – W każdym razie wszystkiego dobrego – dodaje na koniec polityk KO.

Rafał Trzaskowski przeprasza i usuwa spot



Nagranie wzbudziło sporo emocji w mediach społecznościowych. Część komentatorów zarzucała Rafałowi Trzaskowskiemu, że promuje stereotypowy podział ról: mężczyzna siedzi a kobieta wykonuje prace domowe. Jestem trochę w szoku, że ktoś ze sztabu Trzaskowskiego uznał, że 'tak, to dobry pomysł nakręcić faceta składającego życzenia na święta w kuchni, podczas gdy żona stoi obok i zasuwa'. I to nie jest spontaniczne, ktoś to wyreżyserował – oceniła Martyna Jałoszyńska z Partii Razem.

Po fali negatywnych komentarzy Rafał Trzaskowski usunął spot z mediów społecznościowych. Prezydent Warszawy zamieścił w zamian kilka słów wyjaśnienia. W biegu – i tym kampanijnym, i przedświątecznych przygotowań – czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta – napisał polityk KO. Samorządowiec zapewnił, że na pewno przez całe święta nie będzie siedział rozparty za stołem.

