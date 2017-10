Tragiczny bilans akcji „Znicz”. Zginęło już 20 osób

Od piątku do soboty 28 października, czyli w ciągu dwóch dni policyjnej akcji „Znicz”, doszło do 187 wypadków drogowych, w których zginęło 20 osób. Mł. asp. Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano kilkuset pijanych kierowców. – Policjanci zatrzymali 452 osoby kierujące pod wpływem alkoholu. W wypadkach rannych zostało ponad 200 osób. Głównymi przyczynami wypadków drogowych niezmiennie są nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – dodał mł. asp. Gaweł.

Na drogach w całym kraju trwa akcja „Znicz 2017”, w którą są zaangażowani m.in. policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego. Niestety pomimo ciągłych apeli o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym nadal nie brakuję osób, które swoimi manewrami na drogach stwarzają realne zagrożenie dla innych kierowców oraz pieszych. „Za każdym razem gdy siedzisz za kierownicą i zdecydujesz się na nieodpowiedzialny manewr zadaj sobie pytanie… Na czyim grobie chcesz zapalić znicz? Czy chcesz by na twój grób bliscy przynosili wieńce?” – pytają w komunikacie polscy policjanci, apelując o rozwagę na drogach.