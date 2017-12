Gdańsk. Wnuk zabił babcię, a następnie popełnił samobójstwo

Gdańska policja otrzymała zgłoszenie od kobiety, która nie mogła się skontaktować ze swoją babcią. Wnuczka obawiała się, że kobieta mogła mieć problemy zdrowotne. Kiedy funkcjonariusze policji weszli do mieszkania babci przy ulicy Ciołkowskiego na gdańskiej Zaspie, zobaczyli, zwłoki starszej kobiety i młodego mężczyzny. Okazało się, że były to ciała 71-letniej babci oraz jej 29-letniego wnuczka.

Mężczyzna miał na szyi ślady po sznurze. Z nieoficjalnych informacji śledczych wynika, że młody mężczyzna mógł najpierw zabić swoją babcię (na co wskazują obrażenia głowy, które znaleziono u kobiety), a następnie popełnić samobójstwo.

Na chwilę obecną śledczy nie wiedzą, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja nie miała wcześniej żadnych zgłoszeń o problemach w tej rodzinie. Również sąsiedzi podkreślają, że nic nie wskazywało na to, że może dojść do tragedii. – Jesteśmy po czynnościach na miejscu zdarzenia, dokonano szczegółowych oględzin, zabezpieczono ślady, dokonano oględzin zwłok w miejscu ich znalezienia. Przyczyny śmierci obu osób ustali sekcja zwłok – powiedziała Polsat News prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.