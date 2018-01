Znaleźli w śmieciach 2,5-metrowego boa dusiciela. Interweniowali strażacy z Paszczyny

Galeria:

Wąż boa w Paszczynie - interwencja strażaków

18 stycznia w czwartek Dyżurny Operacyjny w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy otrzymał nietypowe zgłoszenie. Alarmowano, iż na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w miejscowości Paszczyna w województwie podkarpackim znajduje się wąż. Na miejsce zostały wysłane zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 oraz zastęp z OSP Paszczyna.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że na taśmociągu maszyny do przeróbki śmieci pracownicy znaleźli węża (ok. 2,5 m. długości). Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz weterynarii orzekł, że jest to martwy wąż boa. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przekazaniu węża przybyłemu na miejsce lekarzowi weterynarii.