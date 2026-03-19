Przyszłość TVN pod znakiem zapytania. Ten scenariusz budzi niepokój

Jak czytamy na łamach Forbesa, dla TVN oraz cały polski rynek nie będą kluczowe dla szefów Paramount Skydance. Będą się skupiać przede wszystkim na porządkach w nowej flagowej grupie.

TVN wciąż świetnie radzi sobie jako tradycyjna telewizja i generuje solidne zyski, ale w dłuższej perspektywie ten model będzie tracił na znaczeniu – czytamy.

Według dziennikarzy trudno oczekiwać, by nowi właściciele ingerowali w polityczną linię stacji. Powód? Przede wszystkim finanse. Koncern jest mocno zadłużony, więc nowi właściciele będą koncentrować się na poprawie wyników i efektywności. Ryzykowne ruchy polityczne, które mogłyby odstraszyć najbardziej wartościowych widzów, są w takiej sytuacji mało prawdopodobne.

Jeśli faktycznie TVN ma się spodziewać zmian, to najprawdopodobniej fali cięcia kosztów – podobnej do tych, które od lat przeżywają media drukowane – ocenia Forbes. I dodaje, że możliwy scenariusz to rozwój w kierunku bardziej „premium” infotainmentu. Chodzi o treści informacyjne oparte na silnych osobowościach, wyrazistych narracjach i emocjach, z większym naciskiem na autorski styl prowadzących.

Inny możliwy scenariusz dotyczący przyszłości TVN to po prostu sprzedaż. Aby odciążyć finansowo Paramount + Warner Bros. Discovery, David Ellison może się zdecydować na sprzedaż wszystkich biznesów, które nie są sercem nowej marki.

W tym kontekście warto zaznaczyć, że sprzedaż z pewnością nie byłaby szybką transakcją. Po pierwsze najpierw musi nastąpić pełna fuzja w USA. Ponadto, polski rząd wpisał stację TVN na listę spółek strategicznych podlegających ochronie państwa. Jeśli ewentualna sprzedaż miałaby miejsce po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, wówczas najprostszym scenariuszem byłoby włączenie się do transakcji jednej ze spółek Skarbu Państwa, która mogłaby przebić rynkowe oferty i w efekcie oddać kontrolę nad stacją w ręce polityków.

