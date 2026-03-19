Burza po decyzji Nawrockiego. USA jasno odpowiadają na plotki

Karol Nawrocki postanowił zawetować ustawę o SAFE. Decyzja prezydenta wywołała falę krytyki ze strony przedstawicieli rządu. W sondażu UCE Research na zlecenie Onetu Polaków zapytano, czym w ich opinii kierowała się głowa państwa przy podejmowaniu decyzji.

W opinii 28 proc. respondentów Karol Nawrocki w sprawie SAFE kieruje się interesem partii, która wspierała go w wyborach. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź wskazująca, że prezydent wziął pod uwagę zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i finanse państwa. Taką opinię ma 17,5 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 16,6 proc., uznało, że decyzja polityka wynikała przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo Polski.

USA wpłynęły na decyzję Karola Nawrockiego?

Tymczasem w kuluarach pojawiły się plotki, że na zawetowanie ustawy o SAFE wpływ mogła mieć amerykańska administracja. Korespondent Polskiego Radia postanowił zapytać Departament Stanu USA, czy pojawiła się jakakolwiek ingerencja w polski proces decyzyjny w sprawie programu SAFE.

Rzecznik departamentu stanowczo uciął te spekulacje i zapewnił, że „wybór instrumentów pożyczkowych w ramach wzmacniania swoich sił zbrojnych jest suwerenną decyzją Polski”.

„Popieramy wysiłki Polski na rzecz wzmocnienia jej zdolności obronnych i uważamy, że takie inicjatywy są najskuteczniejsze, gdy wzmacniają współpracę w ramach NATO i umożliwiają terminowe zapewnienie niezbędnych zdolności” – przekazał w oświadczeniu amerykański Departament Stanu.

W dalszej części komunikatu stwierdzono, że „kwestia działu Polski w programie SAFE UE oraz innych proponowanych instrumentach pożyczkowych należy do Polaków”. „Stany Zjednoczone nie poparły żadnego konkretnego kierunku działań w tej sprawie, choć nadal wyrażamy głębokie zaniepokojenie protekcjonistycznymi aspektami programu SAFE oraz innych rozpatrywanych i zatwierdzonych unijnych środków w zakresie obronności –” zapewniono.

Przedstawiciele amerykańskiej administracji dodali, że „Polska jest silnym sojusznikiem i liderem w umacnianiu zbiorowej obrony NATO”.

