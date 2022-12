Krystyna Pawłowicz reaguje na życzenia Micka Jaggera. „Był Pan u spowiedzi?”

W Boże Narodzenie wokalista zespołu The Rolling Stones Mick Jagger opublikował na swoim Twitterze świąteczne życzenia. „Merry Christmas and Happy Holidays to you all!!!” – napisał rockman, co można przetłumaczyć jako „Radosnego Bożego Narodzenia i Wesołych Świąt dla wszystkich was”.

W tym miejscu warto dodać, że w krajach anglosaskich cyklicznie powraca dyskusja, w której lewica zachęca do składania życzeń bardziej inkluzywnych, a więc mówiących o świętach, a nie o chrześcijańskim Bożym Narodzeniu, a prawica zarzuca, że w ten sposób pozbawia się świat ich znaczenia. Możliwe, że Jagger w swoich życzeniach chciał pogodzić obie tradycje.



Krystyna Pawłowicz komentuje życzenia Micka Jaggera

Do życzeń wokalisty zespołu The Rolling Stones postanowiła odnieść się sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.

„Merry Christmas…. Czy Pan jest osobą wierzącą w Christmas ? Był Pan u spowiedzi ? A może na Mszy Św. w czasie Święta Christmas?” – zapytała.

Jej wpis wywołała wiele emocji wśród polskich internautów. Pawłowicz postanowiła odnieść się do wypowiedzi jednego z nich w kolejny wpisie.

„Bartek, wyluzuj ! Uśmiechnij się ”– napisała sędzia TK dodając uśmiechniętą emotikonę. „Są Święta..”. – dodała.

Świąteczne życzenia od Krystyny Pawłowicz

Sama Krystyna Pawłowicz już od początku adwentu przypominała obserwującym ją osobom na Twitterze o tym okresie, z większą lub mniejszą regularnością pisząc codziennie na swoim profilu „Adwent”., dodając do większości z wpisów religijne obrazki.

Z kolei dzień przed wigilią, w piątek 23 grudnia sędzia Trybunału Konstytucyjnego napisała „A teraz, CISZA !!! Bóg się rodzi”.... Następnie w samą Wigilię składała internautom życzenia, wklejając zwrotki różnych kolęd i dopisując w kolejnych wpisach zdania „Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!” oraz „Opieki Zbawiciela dla Polski i każdego z nas!”.

