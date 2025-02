Grypa szaleje w Polsce. Ministra zdrowia prosi o jedno

Izabela Leszczyna w Polsat News została zapytana, na jakim etapie jest epidemia grypy w Polsce. – Na pewno szczyt, ten pik, to był przełom stycznia i lutego. Rzeczywiście, mieliśmy wtedy tygodniowo ponad 132 tys. zachorowań, no i to musiało spowodować czasowy niedobór leku przeciwgrypowego – mówiła ministra zdrowia. Leszczyna zapewniła, że sytuacja jest już opanowana.

– Do aptek trafiło ponad 450 tys. opakowań, problematyczne bardziej są opakowania pediatryczne, mniejsze – kontynuowała ministra zdrowia. Leszczyna podziękowała farmaceutom za to, że dzielą te porcje dorosłe w aptekach. Ministra zdrowia zapewniła, że jeśli podzwoni się po aptekach w mieście, to na pewno w którejś z nich znajdzie się lek przeciwgrypowy. Leszczyna dodała, że „w marcu przyjdzie kolejne ponad 300 tys. opakowań”.

Grypa w Polsce nie odpuszcza. Izabela Leszczyna złożyła ręce jak do modlitwy

Ministra zdrowia zauważyła, że w zeszłym roku aptekarze zwracali lek do hurtowni, bo nie został wykorzystany. – Ja bardzo proszę o jedno: szczepmy się. W tym roku jeszcze warto się zaszczepić. Jeśli szczepi się tylko pięć proc. naszej populacji, to zawsze będziemy mieli problem z grypą. Jak się zaszczepisz, to nawet jak zachorujesz, nie będziesz musiał używać żadnych leków antygrypowych, zostaniesz w łóżku, herbata, miód, dwa dni pod pierzyną i będzie dobrze – zaznaczyła Leszczyna.

Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej została również zapytana, czy na liczbę zachorowań miała wpływ pogoda i długość zimy. – Z pewnością tak. Ja myślę, że my po koronawirusie wciąż spłacamy ten covidowy dług. Chorujemy więcej, chorujemy ciężej i to też odbija się na kondycji systemu ochrony zdrowia, niestety – podsumowała ministra zdrowia.

