„Ksiądz” w kajdankach. Czegoś takiego policjanci jeszcze nie widzieli

O tym zatrzymaniu mówi cały Wrzeszcz (jedna z dzielnic Gdańska, znajdująca się na północy od Śródmieścia). Nic dziwnego – 35-latek, który podejrzany jest o kradzież, został przyłapany przez funkcjonariuszy na próbie popełnienia przestępstwa w sutannie.

Zdjęcia, na których widać młodego mężczyznę w koloratce, okrążyły sieć.

Gdańsk. Policjanci dokonali nietypowego zatrzymania. Podejrzany był ubrany jak ksiądz

Warto poznać szczegóły całej sprawy – 12 marca wieczorem policjanci z Komisariatu Policji III w Gdańsku zostali poinformowani o kradzieży sportowego, rowerowego wózka. Wkrótce dzielnicowi udali się we wskazane miejsce, ale zanim dojechali, już wiedzieli, kto mógł być sprawcą kradzieży. „Każdy dzielnicowy dokładnie zna swój rejon, ma świetne rozpoznanie w środowisku i dlatego zdobycie tej informacji nie było dla nich trudne” – pisze zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Blisko miejsca, gdzie doszło do kradzieży, mundurowi zatrzymali 35-latka – i to „na gorącym uczynku”. „To, co zobaczyli, mocno ich zdziwiło. W swojej wieloletnie służbie wiele już doświadczyli i sporo widzieli, jeżeli chodzi o metody działania sprawców. Ten przypadek całkowicie ich jednak zaskoczył, ponieważ mężczyzna był ubrany jak duchowny. Miał na sobie czarny i długi strój przypominający sutannę, a pod szyją coś, co wyglądało jak koloratka” – czytamy.

Mieszkaniec Gdańska podejrzany jest o kradzież wózka z klatki schodowej, a także o próbę kradzieży roweru. „Mężczyzna odkręcił koło przypięte zabezpieczeniem do stojaka, a pozostałą część odłożył w innym miejscu. Fałszywy ksiądz został zatrzymany i przetransportowany do komisariatu” – relacjonuje pomorska policja.

Pomorze. Fałszywy ksiądz ma usłyszeć zarzuty. Przestępstwo, o które się go podejrzewa, zagrożone jest karą 5 lat pozbawienia wolności

Policja – dzięki zawiadomieniom, które otrzymała od pokrzywdzonych, a także zgromadzonemu materiałowi dowodowemu – może postawić mieszkańcowi Gdańska zarzut kradzieży oraz usiłowania kradzieży mienia o łącznej wartości 6000 złotych. 35-latek prawdopodobnie usłyszy go 13 marca.

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z Kodeksem karnym, za tego typu przestępstwo, grozi kara nawet pięciu lat więzienia. To samo tyczy się usiłowania kradzieży.

