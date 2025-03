Pięciolatek zadzwonił pod 112. W tle płacz niemowlęcia

W czwartek z numerem alarmowym skontaktował się chłopiec, który przekazał dyspozytorce informację o śpiących rodzicach oraz płaczącym bracie.

– Mama i tata śpią już i jak odejdę od (wyciszone – chłopiec podaje imię brata – red.) zacznie płakać – przekazał pięciolatek. Na prośbę dyspozytorki dziecko próbuje przekazać słuchawkę śpiącej matce, ale ta nie reaguje. W tle nagrania słychać płacz niemowlęcia.

„Mamy hulajnogę różową, popsutą”

Kobieta obsługująca zgłoszenie podjęła próby ustalenia adresu dzwoniącego chłopca, który nie był w stanie podać dokładnej ulicy.

Podczas rozmowy ustalono, że dziecko mieszka w domu w miejscowości w powiecie zgierskim. Pięciolatek udzielił dyspozytorce istotnej informacji – powiedział, że przed domem znajduje się zepsuta, różowa hulajnoga. Policjanci, którzy udali się na teren miejscowości zauważyli przed jednym z domów przedmiot opisany przez chłopca. W oknie dojrzeli machające do nich dziecko.

Ponad promil alkoholu we krwi

Policjanci weszli na teren posesji oraz wezwali pogotowie ratunkowe. W domu znaleźli rodziców (30-letnią matkę oraz 29-letniego ojca) a także trójkę dzieci w wieku pięciu lat, trzech lat oraz dziewięciu miesięcy. Były głodne i zaniedbane.

Badanie alkomatem wskazało przyczynę trudności w dobudzeniu matki przez syna. Rodzice mieli ponad promil alkoholu we krwi. Opiekę nad dziećmi w pieczy zastępczej zapewnili wezwani na miejsce pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sąd wydał natychmiastową decyzją o zakazie zbliżania się rodziców do dzieci oraz kontaktowania się z nimi. Rodzicom grozi nawet pięć lat pozbawienia wolności w związku z zarzutem narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. Czeka ich również rozprawa w sądzie rodzinnym, który zadecyduje o przyszłości ich władzy rodzicielskiej w stosunku do trójki dzieci.

